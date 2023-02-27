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Giriş Tarihi: 27.2.2023 13:55 Son Güncelleme: 27.2.2023 14:00

FIFA açıkladı! Ünlü model Adriana Lima 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' oldu

FIFA açıkladı! Ünlü model Adriana Lima ’FIFA Küresel Taraftar Elçisi’ oldu

FIFA, ünlü model Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' olduğunu duyurdu. "FIFA tarafından ilk Küresel Taraftar Elçisi olarak seçildiğim ve taraftarların oyuna daha da yaklaşmasına yardımcı olacak böyle bir platform verildiğinden dolayı çok minnettar oldum ve onur duydum" dedi.

FIFA, ünlü model Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' olduğunu duyurdu. Adriana Lima yaptığı açıklamada "FIFA tarafından ilk Küresel Taraftar Elçisi olarak seçildiğim ve taraftarların oyuna daha da yaklaşmasına yardımcı olacak böyle bir platform verildiğinden dolayı çok minnettar oldum ve onur duydum" dedi.

INFANTINO: "ADRIANA FUTBOL HAYRANLARIYLA MÜKKEMEL BİR BAĞLANTI OLACAK"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Adriana Lima ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve futbol hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen anlıyorsunuz. O, futbolu çok seviyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olacak" açıklamasını yaptı.

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FIFA açıkladı! Ünlü model Adriana Lima 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' oldu
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