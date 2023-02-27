FIFA açıkladı! Ünlü model Adriana Lima ’FIFA Küresel Taraftar Elçisi’ oldu

INFANTINO: "ADRIANA FUTBOL HAYRANLARIYLA MÜKKEMEL BİR BAĞLANTI OLACAK"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Adriana Lima ile tanıştığınızda, onun sıcaklığını, nezaketini ve futbol hakkında ne kadar cana yakın ve tutkulu olduğunu hemen anlıyorsunuz. O, futbolu çok seviyor ve bu yüzden FIFA ile dünya çapındaki hayranlar arasında mükemmel bir bağlantı olacak" açıklamasını yaptı.