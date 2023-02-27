Hepimiz biriz!

Galatasaray ile Alanyaspor, depremzedelere yardım için hazırlık maçında karşılaştı. Hem sahada hem de tribünde “Birlik” görüntüleri ortaya çıktı
Geliri depremzedelere bağışlanacak olan müsabakayı 10 bini aşkın taraftar tribünde izledi. İki takımınfutbolseverleri, tribündekarışık şekilde oturarakkarşılaşmayı seyretti. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri, üzerinde Türkiye haritası bulunan, "Biz beraberiz", "Türkiye tek yürek", "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtler giydi. Seremoniye 25depremzede çocuğun ellerindentutarak çıkanfutbolcular, "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankartı taşıdı. Dakikalar, depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, şehirlerin isimlerini söyleyerek "Burada" şeklinde tezahürat yaptı.