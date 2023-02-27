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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Hepimiz biriz!

Hepimiz biriz!

Galatasaray ile Alanyaspor, depremzedelere yardım için hazırlık maçında karşılaştı. Hem sahada hem de tribünde “Birlik” görüntüleri ortaya çıktı

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan müsabakayı 10 bini aşkın taraftar tribünde izledi. İki takımın futbolseverleri, tribünde karışık şekilde oturarak karşılaşmayı seyretti. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri, üzerinde Türkiye haritası bulunan, "Biz beraberiz", "Türkiye tek yürek", "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtler giydi. Seremoniye 25 depremzede çocuğun ellerinden tutarak çıkan futbolcular, "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankartı taşıdı. Dakikalar, depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, şehirlerin isimlerini söyleyerek "Burada" şeklinde tezahürat yaptı.

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