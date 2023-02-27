Herkes peşinde!

Mauro İcardi’nin menajeri Wanda Nara, Roma ile Milan’ın oyuncuyu istediğini açıklayıp hamlesini yaptı
Mauro İcardi G.Saray ile şampiyonluk kovalarken menajeri/ eşi Wanda Nara da bir yandan gelecek sezonun hesaplarını yapıyor. Sezon başındaG.Saray'dan 1 milyonEuro transfer komisyonualan Wanda Nara, oyuncuyu İtalyan devleri Roma ve Milan'ın istediğini açıkladı.
JUVENTUS'UN DA İLGİSİ VAR
İcardi için bu iki takımınyanı sıra Juventus iddialarıda ortaya atılıyor.İnter sonrasında PSG'dearadığını bulamayan veyeniden İtalya'ya dönmeplanları da yaptığı yazılan30 yaşındaki forvet içinG.Saray'ın da yıldız golcüyüistediği ısrarla vurgulanıyor.Wanda Nara da çıkanhaberleri doğrularkenPSG'nin 50 milyon Eurobonservisle aldığı oyuncununkontratı 30 Haziran2024'te sona eriyor.G.Saray ile yeniden futboladönen İcardi, ligde12 maçta 9 gol atıp 6 defaasist yaptı.