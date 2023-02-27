Herkes peşinde!

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Giriş Tarihi: 27.2.2023

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Mauro İcardi’nin menajeri Wanda Nara, Roma ile Milan’ın oyuncuyu istediğini açıklayıp hamlesini yaptı

Mauro İcardi G.Saray ile şampiyonluk kovalarken menajeri/ eşi Wanda Nara da bir yandan gelecek sezonun hesaplarını yapıyor. Sezon başında G.Saray'dan 1 milyon Euro transfer komisyonu alan Wanda Nara, oyuncuyu İtalyan devleri Roma ve Milan'ın istediğini açıkladı.

JUVENTUS'UN DA İLGİSİ VAR
İcardi için bu iki takımın yanı sıra Juventus iddiaları da ortaya atılıyor. İnter sonrasında PSG'de aradığını bulamayan ve yeniden İtalya'ya dönme planları da yaptığı yazılan 30 yaşındaki forvet için G.Saray'ın da yıldız golcüyü istediği ısrarla vurgulanıyor. Wanda Nara da çıkan haberleri doğrularken PSG'nin 50 milyon Euro bonservisle aldığı oyuncunun kontratı 30 Haziran 2024'te sona eriyor. G.Saray ile yeniden futbola dönen İcardi, ligde 12 maçta 9 gol atıp 6 defa asist yaptı.

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