Herkes peşinde!

Mauro İcardi G.Saray ile şampiyonluk kovalarken menajeri/ eşi Wanda Nara da bir yandan gelecek sezonun hesaplarını yapıyor., oyuncuyu İtalyan devleri Roma ve Milan'ın istediğini açıkladı.İnter sonrasında PSG'dearadığını bulamayan veyeniden İtalya'ya dönmeplanları da yaptığı yazılan30 yaşındaki forvet içinG.Saray'ın da yıldız golcüyüistediği ısrarla vurgulanıyor.Wanda Nara da çıkanhaberleri doğrularkenPSG'nin 50 milyon Eurobonservisle aldığı oyuncununkontratı 30 Haziran2024'te sona eriyor.