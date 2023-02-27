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Giriş Tarihi: 27.2.2023 17:18

Kepezspor’dan çirkin tezahüratlara kınama

İHA
Kepezspor’dan çirkin tezahüratlara kınama

Kepezspor Başkanı İsmail İltemir, takım olarak devletin ve hükümetin yanında olduklarını söyledi. Yapılan açıklamada "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." denildi.

Kepezspor Başkanı İsmail İltemir, bazı maçlarda yapılan çirkin tezahüratlar üzerine bir açıklama yaptı. "Kepezspor Futbol Takımı olarak sonuna kadar devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşıyoruz" diyen Başkan İltemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

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Kepezspor’dan çirkin tezahüratlara kınama
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