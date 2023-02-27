Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Kararını verdi

Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin başında sözleşmesi haziranda bitecek olan Marek Hamsik geliyor. Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise sakatlıklarla boğuştu.
Geçtiğimiz hafta oyuncusuyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusudur. Paylaştıkları bende kalsın. Burada, antrenör olur ya da olmaz ama bizim Hamsik ile ilişkimiz sürecek" demişti. Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama arzusunu ileten Slovak yıldızın, menajerine de "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim" dediği öğrenildi.
AĞAOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE
Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü. Ağaoğlu, camia olarak tüm imkânlarıyla devletin yanında oldukları mesajını verdi.