Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Kararını verdi

Geçtiğimiz hafta oyuncusuyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusudur. Paylaştıkları bende kalsın. Burada, antrenör olur ya da olmaz ama bizim Hamsik ile ilişkimiz sürecek" demişti. Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama arzusunu ileten Slovak yıldızın, menajerine de "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim" dediği öğrenildi.