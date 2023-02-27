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Giriş Tarihi: 27.2.2023 07:56 Son Güncelleme: 27.2.2023 08:00

Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Kararını verdi

YUNUS EMRE SEL
Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Kararını verdi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı’nın teknik ekibinde görmek istediği Marek Hamsik mesajı verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Slovak yıldız, menajerine, "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim" dedi.

Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin başında sözleşmesi haziranda bitecek olan Marek Hamsik geliyor. Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise sakatlıklarla boğuştu.

Geçtiğimiz hafta oyuncusuyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusudur. Paylaştıkları bende kalsın. Burada, antrenör olur ya da olmaz ama bizim Hamsik ile ilişkimiz sürecek" demişti. Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama arzusunu ileten Slovak yıldızın, menajerine de "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim" dediği öğrenildi.

13 MAÇTA YALNIZ BIRAKTI
En son 34 gün önce İstanbulspor mücadelesinde süre alan Hamsik, bu sezon sakatlığından ve teknik tercih sebebiyle 13 maçta forma giyemedi. Oynadığı 22 karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.

AĞAOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE
Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü. Ağaoğlu, camia olarak tüm imkânlarıyla devletin yanında oldukları mesajını verdi.

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Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Kararını verdi
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