Oyuncak yağmuru gözleri ıslattı

Vodafone Park dün çok anlamlı bir olaya sahne oldu. Beşiktaş kulübünün organize ettiğietkinliği kapsamında taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmesi için Antalyaspor maçına oyuncaklarla geldi. Kulüp de stat girişinde mobil mağazalarda pelüş oyuncak satışı gerçekleştirdi. Dakikalar Kahramanmaraş'taki ilk depremin saati olan 04.17'yi gösterdiğinde, taraftarlar ellerindeki oyuncakları sahanın içine attı. Bu anlar duygu dolu görüntülere sahne oldu. Bazı futbolcular ve taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Öte yandan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK Yurdu'nda konaklayan afetzedeler arasından 25 çocuğu maça getirdi. Minikler, futbolcularla el ele sahaya çıktı. Bu arada depremlerden zarar gören şehirlerde görev yapan AFAD personeli ve kurtarma köpekleri de karşılaşma öncesi tribünleri selamladı.Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya, sırtlarında depremden etkilenen 11 şehrin plaka numarasıyla çıktı: