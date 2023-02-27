Oyuncak yağmuru gözleri ıslattı

Beşiktaş’ın “Bu oyuncak sana arkadaşım” etkinliği kapsamında dakika 04.17’de futbolseverler, depremzedelere gönderilmesi amacıyla sahaya pelüş oyuncaklar fırlattı. Bu esnada futbolcular ve taraftarlar duygu dolu anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı
Vodafone Park dün çok anlamlı bir olaya sahne oldu. Beşiktaş kulübünün organize ettiği "Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliği kapsamında taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmesi için Antalyaspor maçına oyuncaklarla geldi. Kulüp de stat girişinde mobil mağazalarda pelüş oyuncak satışı gerçekleştirdi. Dakikalar Kahramanmaraş'taki ilk depremin saati olan 04.17'yi gösterdiğinde, taraftarlar ellerindeki oyuncakları sahanın içine attı. Bu anlar duygu dolu görüntülere sahne oldu. Bazı futbolcular ve taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Saha kenarına yığılanoyuncakların toplanmasına futbolcular dayardım etti. Öte yandan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK Yurdu'nda konaklayan afetzedeler arasından 25 çocuğu maça getirdi. Minikler, futbolcularla el ele sahaya çıktı. Bu arada depremlerden zarar gören şehirlerde görev yapan AFAD personeli ve kurtarma köpekleri de karşılaşma öncesi tribünleri selamladı.
HER FUTBOLCU BİR ŞEHİR OLDU
Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya, sırtlarında depremden etkilenen 11 şehrin plaka numarasıyla çıktı: Adana-1 Mert, Adıyaman-2 Rosier, Malatya-44 Tayyip Talha,Elazığ-23 Saiss, Diyarbakır-21 UmutMeraş, Kilis-79 Salih Uçan, Osmaniye-80Gedson, Şanlıurfa-63 Redmond, Hatay-31Ghezzal, Kahramanmaraş-46 Muleka, Gaziantep-27 Cenk Tosun.