Paris St Germain’de Mbappe, Messi ve Neymar rüzgarı esiyor! 3 oyuncu toplam 64 gol kaydetti...

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe, sergiledikleri performansla takımı sırtlıyor.

Bu sezon 36 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız temsilcisi, ligde 62, Şampiyonlar Ligi'nde 16, Coupe De France'de 11 ve Trophee Des Champions'da da 4 olmak üzere rakip filelere toplamda 93 gol gönderdi. Atılan 93 golün, 64'ünü ise Mbappe, Messi ve Neymar üçlüsü kaydetti.



MBAPPE, CAVANİ'Yİ EGALE ETTİ

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 29 gol bulan Kylian Mbappe, ligde attığı 17 golle de gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. Son olarak Marsilya karşısında 2 gol kaydeden Fransız futbolcu, PSG formasıyla resmi karşılaşmalarda 200. gol sevincini yaşadı ve Edinson Cavani'ye ait olan kulüp tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu egale etti. Cavani, 301 maçta 200 gol sayısına ulaşırken, Mbappe ise 246 maçta bu istatistiği yakaladı.



MESSİ, 17 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ

Arjantinli yıldız futbolcu Messi de bu yıl PSG formasıyla 28 müsabakada 17 gol, 16 asist yaparak formunu sürdürdü. PSG ile ilk sezonunda Ligue 1'de 26 maçta 6 gol, 15 asisti bulan Messi, ikinci sezonunda şimdiden 20 mücadelede 12 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi. Arjantinli futbolcu, PSG ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 karşılaşmada 5 gol atarken, bu sezon ise 6 maçta 4 gol, 4 asist yaptı.



NEYMAR'IN FORMUNA SAKATLIK ENGELİ

Brezilyalı futbolcu Neymar ise bu sezon sergilediği performansla son 4 yılın en formda sezonunu geçiriyor. 31 yaşındaki tecrübeli isim, bu sene forma giydiği tüm resmi maçlarda 18 gol ve 17 asist üretti. Kasım ayında ayak bilek sakatlığı yaşayan Brezilyalı yıldız, 19 Şubat'ta oynanan Lille mücadelesinde tekrar sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Neymar, bu sezon sakatlığı sebebiyle 4, kart cezası nedeniyle de 3 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.