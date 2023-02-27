Türk futbolu kaptanını kaybetti

Ziya Şengül, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Naaşı, bugün Levent’te ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek
Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden ZiyaŞengül, 79 yaşında organyetmezliği nedeniyle hayatagözlerini yumdu. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gören Şengül, 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. "Ziya Kaptan" lakabıylabilinen efsane isim içinTürkiye Futbol Federasyonubaşta olmak üzerekulüpler taziyemesajı yayımladı. Merhumun cenazesi, bugün Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından AşiyanMezarlığı'nda toprağa verilecek.
11 SEZONDA 10 ŞAMPİYONLUK
Kariyerinde 1964-1975 yılları arasında 11 yıl boyunca F.Bahçe forması giyen Şengül, sarı-lacivertli takımda 5 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1975'te F.Bahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta jübile yapıp kramponlarını astı. Bir dönem teknik direktörlük ve TV'de yorumculuk yapmıştı.