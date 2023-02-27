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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Türk futbolu kaptanını kaybetti

Türk futbolu kaptanını kaybetti

Ziya Şengül, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Naaşı, bugün Levent’te ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi gören Şengül, 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim için Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kulüpler taziye mesajı yayımladı. Merhumun cenazesi, bugün Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

11 SEZONDA 10 ŞAMPİYONLUK
Kariyerinde 1964-1975 yılları arasında 11 yıl boyunca F.Bahçe forması giyen Şengül, sarı-lacivertli takımda 5 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1975'te F.Bahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta jübile yapıp kramponlarını astı. Bir dönem teknik direktörlük ve TV'de yorumculuk yapmıştı.

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Türk futbolu kaptanını kaybetti
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