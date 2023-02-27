Türkiye A Milli Basketbol takımından Belçika’ya farklı tarife! 12 dev adam son maçı kazandı...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 6'ncı ve son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti. 19 sayı kaydeden Doğuş Özdemiroğlu mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.