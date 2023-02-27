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Giriş Tarihi: 28.2.2023 00:52

Türkiye A Milli Basketbol takımından Belçika'ya farklı tarife! 12 dev adam son maçı kazandı...

DHA
Türkiye A Milli Basketbol takımından Belçika’ya farklı tarife! 12 dev adam son maçı kazandı...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 6'ncı ve son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 6'ncı ve son maçında Belçika'yı deplasmanda 82-54 mağlup etti. 19 sayı kaydeden Doğuş Özdemiroğlu mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

MAÇ ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Belçika-Türkiye maçının hava atışı öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu ve tribünde destek pankartı açıldı.

SAHAYA SİYAH ATKILAR ATILDI

Mücadelenin ilk çeyreğinin bitmesine 4 dakika 16 saniye kala ise sahaya siyah atkılar atıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 14-22
İLK YARI: 31-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-64

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Türkiye A Milli Basketbol takımından Belçika'ya farklı tarife! 12 dev adam son maçı kazandı...
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