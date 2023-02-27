Tutkum hiç kaybolmadı

Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin başında sözleşmesi haziranda bitecek olan Marek Hamsik geliyor.Geçtiğimiz hafta oyuncusuyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı,demişti. Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama arzusunu ileten Slovak yıldızın, menajerine dedediği öğrenildi.En son 34 gün önce İstanbulspor mücadelesinde süre alan Hamsik, bu sezon sakatlığından ve teknik tercih sebebiyle 13 maçta forma giyemedi. Oynadığı 22 karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü. Ağaoğlu, camia olarak tüm imkânlarıyla devletin yanında oldukları mesajını verdi.