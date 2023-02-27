Tutkum hiç kaybolmadı

Sezon sonunda Trabzonspor’da sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Slovak yıldız, menajerine, “Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim” dedi
Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin başında sözleşmesi haziranda bitecek olan Marek Hamsik geliyor. Geçen yıl kazanılan şampiyonluktabüyük payı olan 35yaşındaki futbolcu, bu sezon isesakatlıklarla boğuştu. Geçtiğimiz hafta oyuncusuyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Hamsik,3 ay daha buranın futbolcusudur.Paylaştıklarıbende kalsın. Burada,antrenör olur ya daolmaz ama bizim Hamsikile ilişkimiz sürecek" demişti. Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama arzusunu ileten Slovak yıldızın, menajerine de "Futbol tutkum devam ediyor.Henüz geleceğimle ilgili kararvermedim" dediği öğrenildi.
13 MAÇTA YALNIZ BIRAKTI
En son 34 gün önce İstanbulspor mücadelesinde süre alan Hamsik, bu sezon sakatlığından ve teknik tercih sebebiyle 13 maçta forma giyemedi. Oynadığı 22 karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.
AĞAOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüştü. Ağaoğlu, camia olarak tüm imkânlarıyla devletin yanında oldukları mesajını verdi.