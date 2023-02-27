Zaniolo siftah yaptı

Lige verilen arada Antalya'da kamp yapan G.Saray, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. İlk yarıya Okan Kocuk- Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan- Torreira, Midtsjö-Rashica, Yunus, Yusuf- İcardi 11'iyle başlayan G.Saray, 17'de Cavaleiro'nun golüyle geri düştü.ile eşitliği yakalayan Cimbom'da 36'da Midtsjö sakatlanarak oyundan çıktı. 69'da Barış Alper, 77'de de Berkan'ın golleriyle Aslan skoru 3-1'e getirdi. 90'da Eduardo 3-2'yi bulurken, 90+4'te G.Saray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo sahneye çıktı. Savunma arkasına yaptığı koşu sonrası topla buluşan İtalyan yıldız, kaleciyi de geçerek fileleri havalandırdı: 4-2.İtalya'dan gelen futbolcuların başarısı sonrasında G.Saray'ın odağı da Serie A oldu. Çizme basınına göre; İnter'den ayrılmayı kafasına koyan Roberto Gagliardini, sarı-kırmızılıların radarına girdi. 2017-18 sezonu başında Atalanta'dan İnter'e 20.5 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon başkent ekibinde 17 maçta sadece 627 dakika şans bulabildi.