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Giriş Tarihi: 28.2.2023 09:11 Son Güncelleme: 28.2.2023 09:32

Abdullah Avcı’dan çift forvet planı! Umut Bozok, Maxi Gomez...

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’dan çift forvet planı! Umut Bozok, Maxi Gomez...

Takımın gol yollarındaki etkisini artırmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü, Maxi Gomez ve Umut Bozok’u birlikte oynatmayı düşünüyor.

Ligde istikrarlı sonuçlar alamayan, son olarak Avrupa'ya da veda eden Trabzonspor'da özellikle hücumdaki sorunlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı zorluyor.

Son haftalarda mücadelesiyle alkış toplayan ve sorumluluk alarak tüm bölgelere yardım götüren Maxi Gomez, bu nedenle skor üretmekte zorlanıyor.

Sorunu çözmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, artık çift forvete dönmeyi düşündüğü öğrenildi. Taraftarlar da Umut Bozok ve Gomez'in birlikte oynamalarını istiyor.

İkili, bu sezon sadece ligin ilk yarısındaki Adana Demir ve Sivas maçlarında birlikte 11'de sahaya çıktı.

GOMEZ DAHA ÖNCE İSTEMİŞTİ
Avcı'nın önündeki maçlarda ileride Uruguaylı yıldızının yanında Umut'a da görev vererek skor üretmeye çalışacağı ifade edildi. Gomez, çift forvet oynama konusunda geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Umut harika bir oyuncu. Beraber oynadığınızda sizi rahatlatıyor. Onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Abdullah Avcı’dan çift forvet planı! Umut Bozok, Maxi Gomez...
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