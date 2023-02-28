Altınordu 35 gün sonra dönecek

Ligde 23'üncü haftayı bay geçiren İzmir temsilcisi, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından futbola ara verilmesiyle en uzun süre maç yapmayan takım konumuna geldi.

Son resmi randevuda 28 Ocak'ta İzmir'de Boluspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, Pendikspor maçıyla sahalara dönecek. Bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayan Altınordu, yaptığı provalarda Bodrumspor'u 2-1 yenip, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinde tedavileri süren Yusuf Can ve Volkan dışında eksik yok.

KALECİ MERT SÖZLEŞME YENİLEDİ

Altınordu'da üçüncü kaleci Mert Furkan Bayram, kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Futbola başladığı kırmızı-lacivertli kulüpte 2021'de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki milli file bekçisi, 2024'te bitecek kontratını 3 yıl daha uzattı. Alt yaş gruplarında 14 kez ay-yıldızlı formayı terleten Mert, henüz profesyonel bir müsabakada görev yapmadı.



