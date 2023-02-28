Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altınordu'nun yeni yıldız adayı Furkan Yöntem
Giriş Tarihi: 28.2.2023 15:07

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Furkan Yöntem

DHA
Altınordu’nun yeni yıldız adayı Furkan Yöntem

Bu sezon Altınordu A takımına yükselen Furkan Yöntem, yurt içi ve yurt dışından birçok takımın gözlemcisinin dikkatini çekmeyi başardı.

Türk futboluna birçok yetenek kazandıran Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun gençleri umut vermeye devam ediyor. İzmir ekibinde bu sezon A takıma yükselen 17 yaşındaki Furkan Yöntem, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

Alt yaş kategorilerini takip eden gözlemcilerin beğenisini kazanan Yöntem'i yurt dışından birçok takımın da takip ettiği öğrenildi. Ağustos 2021'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncunun durumunu Süper Lig ekipleri yakından takip ediyor.

Futbol kariyerine İzmir ekibinin altyapısında başlayan ve birçok alt yaş kategorisinde kulübünün formasını terleten Yöntem, genç yaş milli takımlarında da görev yaptı. U18 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan genç oyuncu, eylül ayında da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydi. Yöntem, bu sezon A Takım ile ilk resmi maçına 19 Ekim'de Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda oynanan Sapanca Gençlik karşılaşmasında çıkarken bu karşılaşmada da 1 de asist yapma başarısı gösterdi. 17 yaşındaki merkez orta saha Altınordu formasını Spor Toto 1'inci Lig'de ise ilk kez 3 Aralık'ta oynanan Bandırmaspor karşılaşmasında giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
Son dakika: 6'lı koalisyonun adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Son dakika haberleri: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'nun yeni yıldız adayı Furkan Yöntem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA