Bir Müslüman olarak öylece bekleyemezdim

"Bölgeye gittiğim an şok geçirdim. Hayat durmuş gibiydi. Bir enkazdan anne ve çocuğunun cansız bedenini aldık. Hiç konuşamadım, sanki dilimi kaybettim. Çok ağladım." "Bir Müslüman olarak böyle zor bir durumda öylece oturup bekleyemezdim. Enkazda demirle duvarı kırıp taşın altından çocuğu dışarı çıkardık. En azından 1 kişiye yardımcı olabildim."
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası yardım için hiç düşünmeden Hatay'a koşan VavaCars Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov, gördüklerini ömrü boyunca unutamayacağını söyledi. Kurtarma çalışmalarına katılarak insanlara yardım eden ve "Ben bir Müslüman olarak böylebir durumda oturup bekleyemezdim" diyen 26 yaşındaki oyuncu, kulüptenkimseye haber vermeden gittiğiHatay'da yaşadıklarını şöyle anlattı:
KULÜBE HABER BİLE VERMEDİM
Öncelikle Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Depremlerin ardından internette görüntüleri izledim. Bu duruma normal bir şekilde bakamazdım. BunuAllah için yapmam lazımdı. Takımaizin verilmişti. Ben de İstanbul'dan akşamadoğru arkadaşımla yola çıktım veoradaki vaziyeti öğrenmek için ÖzbekistanBaşkonsolosluğuyla irtibat kurdum. Özbekistan Büyükelçiliği'nin orada yardım ettiğini biliyordum. Yaptığımın doğru olup olmadığını bilmediğim için kulübe haber vermedim.
DEPREMZEDELERE PİLAV YAPTIM
Bölgeye gittiğim an şok geçirdim. Düşünün, 100 kilometre geride hayat devam ediyor, 100 kilometre gittiğinizde hayat durmuş gibiydi. Çok kötüydü ve bir süre kendime gelemedim. Sabah ilk olarak depremzedeleriçin pilav yaptım, sonra da kurtarmaekiplerinin yanına gittim. Bir canlı kurtarmak için caddenin içinde gezdim.
Her enkazın başında, 'Burada abim yatıyor, burada kızım var' diyen vatandaşlar vardı. Bir enkazda anne ve çocuğu kalmış. Yerini de tarifetmişler. Oradakurtarma ekiplerinekatıldım. Birini canlı çıkarmayı çok istedim. Tam anlamıyla kıyamet gibiydi.
SPORCU OLMANIN FAYDASINI GÖRDÜM
Çalıştıkları enkazdan bir anne ve çocuğun cansız bedenini aldıklarını anlatan Shukurov, "Hiç konuşamadım. Dilimi kaybettim diyebilirim. Sonrasında yemek yapılan yere dönerken bir enkazda 8 ve 15 yaşlarında iki çocuk olduğunu duyduk. 8 yaşındaki çocuğu bir kişi, 'Allah-u Ekber' diyerek kucağında taşıyordu. Sonra abisinin de olduğunu söylediler ve ben de arkasından koştum. Spor yapmanın faydasını orada gördüm ve 15 yaşındaki çocuğu kurtardık. Bir demir verdiler bana. Demirle duvarı kırdım ve çocuğun ayağında taş vardı. Taşı kaldırdım ve çocuğu çıkardık. Anne ve babası ağlıyordu, biz onlardan daha çok ağladık. Sonra kendi kendime, 'Allah beni boşuna buraya çağırmamış. En azından 1 çocuğa yardımcı oldum' dedim" ifadelerini kullandı.
42 YILLIK REKOR İYİLİK İÇİN KIRILDI
İzmır'ın köklü kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka, geliri depremzedelere bağışlanacak olan temsili karşılaşma için 17 Şubat Cuma günü satışa çıkarılan dijital biletlerden 81 bin 316 tane satıldığını açıkladı. Böyleceiki takım arasındaki 6Mayıs 1981 yılında İzmirAtatürk Stadı'nda oynananve 80 bin kişinintakip ettiğimüsabakanınrekorununda kırıldığıduyuruldu. Öte yandan karşılaşmanın biletleri spor camiasından ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi gördü. En başından beri 42 yıllıkrekoru kırma hedefiyle başlatılan kampanyada depremzedeler için 4 milyon65 bin 800 TL gelir elde edildi.