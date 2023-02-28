Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bir Müslüman olarak öylece bekleyemezdim
Giriş Tarihi: 28.2.2023

Bir Müslüman olarak öylece bekleyemezdim

Bir Müslüman olarak öylece bekleyemezdim

"Bölgeye gittiğim an şok geçirdim. Hayat durmuş gibiydi. Bir enkazdan anne ve çocuğunun cansız bedenini aldık. Hiç konuşamadım, sanki dilimi kaybettim. Çok ağladım." "Bir Müslüman olarak böyle zor bir durumda öylece oturup bekleyemezdim. Enkazda demirle duvarı kırıp taşın altından çocuğu dışarı çıkardık. En azından 1 kişiye yardımcı olabildim."

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası yardım için hiç düşünmeden Hatay'a koşan VavaCars Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov, gördüklerini ömrü boyunca unutamayacağını söyledi. Kurtarma çalışmalarına katılarak insanlara yardım eden ve "Ben bir Müslüman olarak böyle bir durumda oturup bekleyemezdim" diyen 26 yaşındaki oyuncu, kulüpten kimseye haber vermeden gittiği Hatay'da yaşadıklarını şöyle anlattı:




KULÜBE HABER BİLE VERMEDİM
Öncelikle Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Depremlerin ardından internette görüntüleri izledim. Bu duruma normal bir şekilde bakamazdım. Bunu Allah için yapmam lazımdı. Takıma izin verilmişti. Ben de İstanbul'dan akşama doğru arkadaşımla yola çıktım ve oradaki vaziyeti öğrenmek için Özbekistan Başkonsolosluğuyla irtibat kurdum. Özbekistan Büyükelçiliği'nin orada yardım ettiğini biliyordum. Yaptığımın doğru olup olmadığını bilmediğim için kulübe haber vermedim.

DEPREMZEDELERE PİLAV YAPTIM
Bölgeye gittiğim an şok geçirdim. Düşünün, 100 kilometre geride hayat devam ediyor, 100 kilometre gittiğinizde hayat durmuş gibiydi. Çok kötüydü ve bir süre kendime gelemedim. Sabah ilk olarak depremzedeler için pilav yaptım, sonra da kurtarma ekiplerinin yanına gittim. Bir canlı kurtarmak için caddenin içinde gezdim.
Her enkazın başında, 'Burada abim yatıyor, burada kızım var' diyen vatandaşlar vardı. Bir enkazda anne ve çocuğu kalmış. Yerini de tarif etmişler. Orada kurtarma ekiplerine katıldım. Birini canlı çıkarmayı çok istedim. Tam anlamıyla kıyamet gibiydi.



SPORCU OLMANIN FAYDASINI GÖRDÜM
Çalıştıkları enkazdan bir anne ve çocuğun cansız bedenini aldıklarını anlatan Shukurov, "Hiç konuşamadım. Dilimi kaybettim diyebilirim. Sonrasında yemek yapılan yere dönerken bir enkazda 8 ve 15 yaşlarında iki çocuk olduğunu duyduk. 8 yaşındaki çocuğu bir kişi, 'Allah-u Ekber' diyerek kucağında taşıyordu. Sonra abisinin de olduğunu söylediler ve ben de arkasından koştum. Spor yapmanın faydasını orada gördüm ve 15 yaşındaki çocuğu kurtardık. Bir demir verdiler bana. Demirle duvarı kırdım ve çocuğun ayağında taş vardı. Taşı kaldırdım ve çocuğu çıkardık. Anne ve babası ağlıyordu, biz onlardan daha çok ağladık. Sonra kendi kendime, 'Allah beni boşuna buraya çağırmamış. En azından 1 çocuğa yardımcı oldum' dedim" ifadelerini kullandı.

42 YILLIK REKOR İYİLİK İÇİN KIRILDI
İzmır'ın köklü kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka, geliri depremzedelere bağışlanacak olan temsili karşılaşma için 17 Şubat Cuma günü satışa çıkarılan dijital biletlerden 81 bin 316 tane satıldığını açıkladı. Böylece iki takım arasındaki 6 Mayıs 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan ve 80 bin kişinin takip ettiği müsabakanın rekorunun da kırıldığı duyuruldu. Öte yandan karşılaşmanın biletleri spor camiasından ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi gördü. En başından beri 42 yıllık rekoru kırma hedefiyle başlatılan kampanyada depremzedeler için 4 milyon 65 bin 800 TL gelir elde edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
İstanbul'da deprem endişesi: O ile göç başladı...
Malatya'daki depremin ardından kritik açıklama! "Büyüklüğünün 5.6 olması..."
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Müslüman olarak öylece bekleyemezdim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA