Bir Müslüman olarak öylece bekleyemezdim

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası yardım için hiç düşünmeden Hatay'a koşan VavaCars Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov, gördüklerini ömrü boyunca unutamayacağını söyledi. Kurtarma çalışmalarına katılarak insanlara yardım eden vediyenÖncelikle Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Depremlerin ardından internette görüntüleri izledim. Bu duruma normal bir şekilde bakamazdım.Özbekistan Büyükelçiliği'nin orada yardım ettiğini biliyordum. Yaptığımın doğru olup olmadığını bilmediğim için kulübe haber vermedim.Bölgeye gittiğim an şok geçirdim. Düşünün, 100 kilometre geride hayat devam ediyor, 100 kilometre gittiğinizde hayat durmuş gibiydi. Çok kötüydü ve bir süre kendime gelemedim.Bir canlı kurtarmak için caddenin içinde gezdim.Her enkazın başında, 'Burada abim yatıyor, burada kızım var' diyen vatandaşlar vardı. Bir enkazda anne ve çocuğu kalmış.Birini canlı çıkarmayı çok istedim. Tam anlamıyla kıyamet gibiydi.Çalıştıkları enkazdan bir anne ve çocuğun cansız bedenini aldıklarını anlatan Shukurov, "Hiç konuşamadım. Dilimi kaybettim diyebilirim. Sonrasında yemek yapılan yere dönerken bir enkazda 8 ve 15 yaşlarında iki çocuk olduğunu duyduk. 8 yaşındaki çocuğu bir kişi, 'Allah-u Ekber' diyerek kucağında taşıyordu. Sonra abisinin de olduğunu söylediler ve ben de arkasından koştum. Spor yapmanın faydasını orada gördüm ve 15 yaşındaki çocuğu kurtardık. Bir demir verdiler bana. Demirle duvarı kırdım ve çocuğun ayağında taş vardı. Taşı kaldırdım ve çocuğu çıkardık. Anne ve babası ağlıyordu, biz onlardan daha çok ağladık. Sonra kendi kendime, 'Allah beni boşuna buraya çağırmamış. En azından 1 çocuğa yardımcı oldum' dedim" ifadelerini kullandı.İzmır'ın köklü kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka, geliri depremzedelere bağışlanacak olan temsili karşılaşma için 17 Şubat Cuma günü satışa çıkarılan dijital biletlerdensatıldığını açıkladı.Öte yandan karşılaşmanın biletleri spor camiasından ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi gördü. En başından berihedefiyle başlatılan kampanyada depremzedeler içingelir elde edildi.