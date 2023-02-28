Son dakika haberleri: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak’tan acı haber geldi

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 12 yaşındaki Galatasaraylı Cihan Emir, hayata gözlerini yumdu. Galatasaray kulübünden de genç taraftar için taziye mesajı yayınlandı.
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" denildi.
CİHAN EMİR PARLAK DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz" sözlerine üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de telefonda görüşen Cihan Emir Parlak, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemişti.
Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "Sizi gördüğüm için seviniyorum. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda da görüşürüz. Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.