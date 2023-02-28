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Giriş Tarihi: 28.2.2023 16:16

MHK Hakem Kampı sona erdi

AA
MHK Hakem Kampı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen hakem kampı tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, vefat eden hakem ve gözlemciler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Kampın açılışında TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, TFF İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta açılış konuşmalarını yaparken, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher de kampın ilk gününe katıldı.

17 Şubat'ta başlayıp dün sona eren hakem kampının 3. gününde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakemlerle bir araya gelerek, deprem nedeniyle spor camiasının hep birlikte olduğunu ve "Omuz Omuza" kampanyasıyla bunun daha da büyüyeceğini belirttikten sonra sezonun geri kalanında hakemlere başarı dileklerini iletti.

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MHK Hakem Kampı sona erdi
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