Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Zakharyan için flaş Galatasaray açıklaması! 'Dürüst olmak gerekirse..."
Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:54

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Zakharyan için flaş Galatasaray açıklaması! 'Dürüst olmak gerekirse..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Zakharyan için flaş Galatasaray açıklaması! ’Dürüst olmak gerekirse...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Arsen Zakharyan transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun 'Galatasaray'a gitmeyeceğim' sözlerinin ardından Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin'den de bir açıklama geldi.

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, bir röportaj verdi.

Karpin, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın yurt dışına transferi konusunda ne tavsiye verebileceğinin sorulması üzerine, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Karpin, "Zakharyan için yaz transfer döneminde Chelsea, kış transfer döneminde Galatasaray'ın adı geçti. Ona ne tavsiye edersiniz?" şeklinde gelen soruya, "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli" cevabını verdi.

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

19 yaşındaki Zakharyan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olmayacağını söylemişti. Rus futbolcu, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." diye konuşmuştu.

Dinamo Moskova'da bu sezon 23 maça çıkan Zakharyan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Malatya'daki depremin ardından kritik açıklama! "Büyüklüğünün 5.6 olması..."
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adıyamanlılara seslendi: Kimse mağdur edilmeyecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Zakharyan için flaş Galatasaray açıklaması! 'Dürüst olmak gerekirse..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA