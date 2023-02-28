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Giriş Tarihi: 28.2.2023 16:27

Soner Aydoğdu'dan açıklama! "Hayalim tekrardan Süper Lig'de oynamak"

AA
Soner Aydoğdu’dan açıklama! Hayalim tekrardan Süper Lig’de oynamak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiği Soner Aydoğdu, hayalinin tekrar Süper Lig'de oynamak olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 4 Mart Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Aydoğdu, "Büyük bir afet yaşadık. Onun vermiş olduğu bir üzüntü var. Yıprandık ama hayat bir şekilde devam ediyor. Deprem bölgesinde çok büyük acı yaşandı. Oradakilerin ne yaşadığını anlayamayız." dedi.

İki Karadeniz takımının hafta sonu karşı karşıya geleceğine işaret eden Aydoğdu, maça en iyi şekilde hazırlandıklarını vurguladı.

Tek istediğinin şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak olduğunun altını çizen Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Ufak bir sakatlık yaşadım. Yeni toparlıyorum ve fiziksel anlamda eksiklerimizi tamamlayarak takımdaki yerimi almak istiyorum. Tek isteğim şampiyonluk yolunda takımıma katkı sağlamak. Herkes şampiyonluk hedefi doğrultusunda devre arası takviyeler yaptı. Bizim de hedefimiz var. Önümüzde bir ışık var ve o ışığa doğru ilerliyoruz. Bu ligde her rakip güçlü. Çaykur Rizespor devre arasında iyi transferler yaptı. Ama bizim takımımız zaten güçlüydü ve yapılan transferlerle daha da güçlendi. Bizim artımız, oyun gücümüz var. Sahada bir duruşumuz var. Bunu uyguladığımız sürece farkımızı gösteriyoruz. Her maç olduğu gibi Çaykur Rizespor maçında da bunu sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz. 14 yıldır Süper Lig'de top koşturdum. Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum. Futbolu da Süper Lig'de bırakmak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyon olarak belirlediğim hedefe Samsunspor'la devam etmek istiyorum."

Öte yandan Samsun ekibi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde futbolcular, idmanda çift kale maç yaptı.

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Soner Aydoğdu'dan açıklama! "Hayalim tekrardan Süper Lig'de oynamak"
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