Sporun iyileştirici gücüne ihtiyaç var

rteleme maçlarında tribünlerde duyulan provokatif sloganlar tepki çekerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.tribünlerin siyasete alet edilmesine tepki gösteren Kasapoğlu,diye konuştu.Spor sahalarının siyaset alanı olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur.Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından konuştu. Soylu, tribünlerdeki siyasi tezahüratlar için şunları söyledi:Millet seçimde kararını verecektir zaten. Bizim mesaimizi bölmesinler. Mesaimizi bölerlerse, altını çizerek söylüyorum, bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler.ve A Milli Takım'ın eski yıldızı, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tribünlerden yükselen siyasi tezahüratları eleştirirken, başkanlara tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız, futbol kulüplerimize en büyük desteği veren siyasidir, Türkiye'yi muazzam statlarla donatan da odur. Başı her sıkıştığında Cumhurbaşkanımıza koşan bazı kulüp başkanları, statlarında 3-5 provokatöre engel olmuyor veya olamıyor. Nankörlük ve sinsilik yapmayın! Bu kadar imkâna rağmen kulüplerini başarısızlığa mahkum eden, Avrupa'da hiçbir varlık gösteremez hâle getiren bazı kulüp başkanları, taraftarları siyasete çekip kendi başarısızlıklarını örtmek istiyor. Hepimiz her şeyin farkındayız, hesabınızı ona göre yapın!"