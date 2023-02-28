Sporun iyileştirici gücüne ihtiyaç var

“Sporu siyasete alet etmenin beraberliğe ket vurmaktan başka bir Dünya yıldızları neticesi yoktur. Spor müsakaları, siyaset üretme merkezi değildir”
Erteleme maçlarında tribünlerde duyulan provokatif sloganlar tepki çekerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'nin, birlik ruhunave sporun iyileştiricigücüne ihtiyacı olduğunuvurgulayarak tribünlerin siyasete alet edilmesine tepki gösteren Kasapoğlu, "Her zor dönemdeolduğu gibi bu büyük felakettede birtakım çıkargruplarının yine boş durmadığı,spor camialarıve kulüpler tek yürekolurken, birilerininmaksatlı provokasyonagiriştiğigörülmektedir" diye konuştu.
YARA SARMAYA DEVAM
Spor sahalarının siyaset alanı olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılındayanışmasıylasarmayadevam edecek, kamu,özel sektör, siviltoplum ve millet olarakel ele vererek zorgünleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."
MESAİMİZİ BÖLMESİNLER
İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından konuştu. Soylu, tribünlerdeki siyasi tezahüratlar için şunları söyledi: "Siyasetyapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerdeseçim var. Herkes meydana çıksınsiyaseti yapsın ama spor alanlarınısiyaset meydanına çevirmek isteyenler debiraz şurada devletin, milletin, sivil toplumkuruluşlarının ortaya koyduğu çabayakulaklarını versinler. Millet seçimde kararını verecektir zaten. Bizim mesaimizi bölmesinler. Mesaimizi bölerlerse, altını çizerek söylüyorum, bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Marjinal bir kafayla, zekayla bu milletinkarşı karşıya kaldığı bu sürecizehirlemeye çalışmasınlar."
'NANKÖRLÜK VE SİNSİLİK YAPMAYIN'
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski yıldızı, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tribünlerden yükselen siyasi tezahüratları eleştirirken, başkanlara tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız, futbol kulüplerimize en büyük desteği veren siyasidir, Türkiye'yi muazzam statlarla donatan da odur. Başı her sıkıştığında Cumhurbaşkanımıza koşan bazı kulüp başkanları, statlarında 3-5 provokatöre engel olmuyor veya olamıyor. Nankörlük ve sinsilik yapmayın! Bu kadar imkâna rağmen kulüplerini başarısızlığa mahkum eden, Avrupa'da hiçbir varlık gösteremez hâle getiren bazı kulüp başkanları, taraftarları siyasete çekip kendi başarısızlıklarını örtmek istiyor. Hepimiz her şeyin farkındayız, hesabınızı ona göre yapın!"