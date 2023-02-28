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Giriş Tarihi: 28.2.2023 10:10

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama! 'Fenerbahçe maçındaki iddialar doğru değil'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan açıklama! ’Fenerbahçe maçındaki iddialar doğru değil’

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla ilgili kulüp sitesinden flaş bir açıklama yaptı.

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdik. Trabzon'da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur." dedi.

"Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti." diyen Ahmet Ağaoğlu, "Akabinde Fenerbahçe Başkanı Sn. Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin sahalarında oynanacak erteleme maçlarında bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla yapmış oldukları davete TFF Başkanımız ve diğer Kulüp Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Amacımız aynı, sloganımız; omuz omuza devletimizin ve milletimizin yanındayızdır." ifadelerini kullandı.

Tüm kulüp başkanlarıyla aynı anda stattan ayrıldıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık." açıklamasını yaptı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU İLETTİK"

Ahmet Ağaoğlu, "Hemen ertesi günde ise saat 07:00'de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'u ziyaret edip, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik." dedi.

Ayrıca, "Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla 1 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığımız 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen 'Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı' şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz." şeklinde konuştu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama! 'Fenerbahçe maçındaki iddialar doğru değil'
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