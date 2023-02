Tüm renkler tüm takımlar Türkiye’dir! Kulüplerden açıklama geldi...

ÜMRANİYESPOR: Tüm takımlar, tüm renkler Türkiye'nindir! Her daim milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu belirtiriz.



SİVASSPOR: Gün birlik günüdür. Gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır.



YENİ MALATYASPOR: Asrın felaketini direkt yaşayan bir şehir olarak her stadyumda "Malatya" tezahüratının verdiği morali anlatamayız.

Bütün takımlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bir bütün olduğu bu dönemde ne yazık ki bazı stadyumlarda futbola siyaset sokulmaya çalışıldığını üzülerek takip ediyoruz. Stadyumlarda siyasi hedeflere acılarımızın alet edilmesi mide bulandırıcıdır. Siyasetin yeri stadyumlar değil seçim sandıklarıdır.



ÇAYKUR RİZESPOR: Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir. Karadeniz gençleri olarak her zaman Aziz Milletimizin ve Devletimizin yanındayız!



ELAZIĞSPOR: 56 yıllık şanlı tarihiyle şehrin gururu Elazığspor camiası ile birlikte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede atlatacağımızı değerli kamuoyuyla paylaşıyor, çirkin ve bir o kadar da ahlaksız siyaset yapanları kınıyoruz.



SÜPER LİG BAŞKANLARI İMZALADI



Kulüpler Birliği dün Süper Lig başkanlarıyla irtibata geçerek bir açıklama yapacağını bildirdi. Birlik Başkanı Ali Koç tarafından, 19 kulüp başkanının onayına sunulan metin üzerinde mutabakata varılınca şu açıklama paylaşıldı: "Spor Kulüpleri, siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Stadyumlar da dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır. Bu dönemde kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakarak halkımızın acısını bir nebze olsun dindirebilmek için renk fark etmeksizin var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizler sadece sahadaki rekabetimizle ilgilenmek ve sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, yaraları sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir." Bu paylaşımı kulüpler, Twitter hesaplarından retweet etti.







BÜYÜK DAYANIŞMA



Yaşanan felaket sonrası taraftarlar büyük bir dayanışma örneği sergilerken, Trabzonspor'un Basel ile oynadığı Konferans Ligi maçında gönül verdikleri renklerin formalarıyla güzel görüntüler ortaya koymuşlardı.



"SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR"



Erteleme maçlarında tribünlerde duyulan provokatif sloganlar tepki çekerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'nin, birlik ruhuna ve sporun iyileştirici gücüne ihtiyacı olduğunu vurgulayarak tribünlerin siyasete alet edilmesine tepki gösteren Kasapoğlu, "Her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyona giriştiği görülmektedir" diye konuştu.



YARA SARMAYA DEVAM



Spor sahalarının siyaset alanı olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek, kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

MURAT ÖZBOSTAN: ACILAR SİYASET TARTIŞMALARININ ÜZERİNDEDİR!



Depremin yaralarını sarmak için ülkemiz 7'den 70'e adeta seferberlik ilan etti. Her gün milyonlarca insan depremzelere moral vermek, umut olmak için varını yoğunu ortaya koyuyor… Bir yola taş düşse elleriyle kazıyorlar açmak için… Bir yemek kazanını karıştırmak için 3 kişi tutuyor dev kaşıkları... Enkaz altındaki vatandaşı kurtarmak için vinçleri kullananlar yemek yemeye bile zaman bulamıyor… Asker, polis, bekçi, doktor, hemşire, savcı, hakim varını yoğunu ortaya koyuyor. Çocuklar kumbaralarını kırıyor... Kedileri kurtarmak için bile devlet helikopter kaldırıyor. Daha neler neler... Bölge her gün sallanıyor, binlerce bina yıkıldı bir-iki değil bin... Bu bir seferberlik halidir... Güvenlik meselesidir... Ama gelin görün ki bir yandan da içimizdeki kötü insanlarla uğraşıyoruz. Oturup klavye başında günlerdir sallayan insanların ne deprem umurlarında ne de yitip giden hayatlar. Meseleyi seçime getirmek, depremi yaşayan ve o bölgede hayatlarını sürdürmek zorunda olan insanlara yapılan en büyük ayıptır... Seçim sandığı önünüze geldiği zaman gidin oyunuzu verin, size karışan mı var? Şu an seçim kampanyası içinde değil, büyük bir felaketin ortasındayız. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta evinde oynadıkları erteleme maçlarında güzel görüntüler vardı. Duygusal anlar yaşandı. Lakin bir grup tarafından organize şekilde ezberletilmiş protesto sesleri, yanan yüreklere, 13 milyon insana yapılmış saygısızlıktı... Sporun gücü o kadar büyük ki günlerdir her kesim kenetlendi. Devletin milletine, vatandaşın da devletine ihtiyacı var... Böyle bir zamanda bir ayrışma içine girmek, taraf olmak, acılara acı katar. Acılar siyaset tartışmasının üzerindedir. Kulüpler Birliği 19 başkanın imzasıyla doğru bir açıklama yapmıştır.