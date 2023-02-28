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Giriş Tarihi: 28.2.2023 17:01 Son Güncelleme: 28.2.2023 17:13

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası'nda final heyecanı!

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası’nda final heyecanı!

Turkuvaz Medya Grubu 2. Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonluk kupası 2 Mart Perşembe günü sahibini bulacak. 2. kez düzenlenen turnuvada toplamda 30 takım ve 328 oyuncu mücadele etti.

14 Kasım Pazartesi günü Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının katılımıyla 2. kez düzenlenen ve 30 takım 328 oyuncunun mücadele ettiği turnuvada şampiyonluk maçının adı belli oldu. FC Legend ve High Voltage takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Turkuvaz Medya Grubu 2. Halı Saha Turnuvası" 2 Mart Perşembe günü saat 17:30'da oynanacak Gunners ve Organize İşler takımının maçı ile de 3'lük kupasının sahibi belli olacak.

Turnuva Yeri: Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisi - Alibeyköy, Nihan Sk. no:14/2, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

3.lük Maçı: 2 Mart Perşembe Saat 17:30

Final Maçı: 2 Mart Perşembe Saat 18:30

Kupa ve Madalya Seronomisi: Saat 19:30

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Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası'nda final heyecanı!
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