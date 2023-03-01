Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!
Giriş Tarihi: 1.3.2023 13:46 Son Güncelleme: 1.3.2023 13:49

Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!

Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.

Spor Toto Süper Ligi'nde Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçına, İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Ankaragücü taraftarları alınmayacak.

BEŞİKTAŞ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

MKE Ankaragücü Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararı;

- Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler.

- 10.02.2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Ankaragücü karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
Akşener pes etti
SON DAKİKA: Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu...
Bil de konuş
Tezahürat budur, hadi söyle!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adnan Oktar’ın villasını kim aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş-Ankaragücü maçı için taraftar kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA