Beşiktaş, transferde hız kesmiyor! Sürpriz golcü hamlesi...

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Kara Kartal'ın İskoçya Ligi takımlarından Aberdeen'da oynayan 23 yaşındaki Makedon forvet Bojan Miovski için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

GÜÇLÜ BİR FORVET

İskoç kulübünün Beşiktaş'ın yaptığı 1.8 milyon Euro artı bir sonraki satış ve bonus barındıran teklifi reddettiği belirtildi. Rakamı az bulan Aberdeen'ın ligde 27 maçta 15 gole ulaşan 1.89'luk sol ayaklı golcü oyuncuyu sezon sonunda daha yüksek bir bonservis ücreti karşılığında Premier Lig'den bir takıma göndermeyi hedeflediği de gelen haberler arasında.

MIOVSKI'Yİ 3 TAKIM TAKİPTE

Aberdeen'e sezon başında MTK Budapeşt'ten 650 bin euroya transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Bojan Miovski'yi Avrupa'dan 3 takımın takip ettiği belirtildi. Ligue 1 takımlarından Rennes, Serie A ekibi Lazio ve Premier Lig takımlarından Southampton'un golcü oyuncu ile ilgilendiği belirtildi. 3 kulüp içindeki en ciddi adayın Southampton olduğu, Premier Lig'de son sırada bulunan İngiliz ekibinin ligde kalırsa yeni sezonda Miovski'yi transfer edeceği öğrenildi. Makedonya Milli Takım formasıyla da 13 maçta 1 golü bulunuyor.

27 MAÇTA 15 GOLÜ VAR

Bojan Miovski Aberdeen formasıyla çıktığı 27 maçta 15 gole katkı sağladı. Sezon başında İskoç temsilcisine katılan Makedon yıldız Milli Takım formasıyla da 13 maça çıkıp 1 gol kaydetti.