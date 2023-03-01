Değirmen tam gaz!

Süper Lig takımlarına yine teknik direktör dayanmıyor. Son 1 ayda hız kazanan ayrılıkların ardından 24 haftada değişen hoca sayısı 10'a ulaştı. Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti.gelirkenvedeğişimleri yaşandı.majör ligleri baz alındığında Süper Lig (10), teknik direktör değişiminde İngiltere Premier Lig ile birlikte ilk sırada yer aldı.İtalya Serie A'da 8 isim yerlerini başka hocalara bıraktı.değişti.