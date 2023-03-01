Değirmen tam gaz!

Süper Lig kulüplerinde bu sezon 10 teknik adam değişimi yaşandı. İngiltere ile birlikte bu alanda zirvede bulunan ligimizin en yakın takipçisi Fransa (9) oldu
Süper Lig takımlarına yine teknik direktör dayanmıyor. Son 1 ayda hız kazanan ayrılıkların ardından 24 haftada değişen hoca sayısı 10'a ulaştı. Kasımpaşa ile Ankaragücü 2 kez bu yola başvururken; Hatayspor, İstanbulspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor olmak üzere 8 takım teknik heyetinde kan değişimine gitti. Gaziantep'te Erol Bulut'unyerine Erdal Güneş gelirken Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan-Sedat Ağçay ve Alanyaspor'daFrancesco Farioli-Ersun Yanal değişimleri yaşandı.
İKİ LİG ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ Avrupa'nın majör ligleri baz alındığında Süper Lig (10), teknik direktör değişiminde İngiltere Premier Lig ile birlikte ilk sırada yer aldı. Fransa Ligue 1'de busayı 9 olurken, İtalya Serie A'da 8 isim yerlerini başka hocalara bıraktı. Almanya Bundesligave İspanya La Liga'da ise 6'şarteknik direktör değişti.