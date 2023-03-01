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Giriş Tarihi: 1.3.2023 09:00

Juventus, Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

AA
Juventus, Torino’yu ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, konuk ettiği rakibi Torino'yu 4-2 yendi.

Torino'da Juventus'un sahası Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı gol düellosu şeklinde geçti.

Konuk takım, 2. dakikada Karamoh'un golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi takım, 16. dakikada Cuadrado ile skoru eşitledi: 1-1.

43. dakikada Torino, Sanabria ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 1-2.

Devre bitmeden 45+1. dakikada Danilo, Juventus'a yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

Müsabakanın ikinci yarısında Juventus, 71. dakikada Bremer ile skoru önce 3-2'ye taşıdı ardından 81. dakikada Rabiot'nun golüyle skoru 4-2 yaptı.

Torino derbisi olarak anılan karşılaşmayı 4-2 kazanan Juventus, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Torino maçıyla puanını 35 yaptı ve 7. basamakta yer aldı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 31 puanla 9. sırada yer buldu.

CREMONESE LİGDE BU SEZONKİ İLK GALİBİYETİNİ ROMA KARŞISINDA ALDI
Ligin 24. haftasında bu akşam oynanan bir diğer karşılaşmada ise ligde küme düşmemeye oynayan Cremonese, zirvede üst sıralara oynayan Roma'yı konuk etti.

Ev sahibi takım Cremonese'ye galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Tsadjout ile 83. dakikada penaltıdan Ciofani attı. Roma'nın tek golünü ise 71.dakikada Spinazzola kaydetti.

Bu arada maçın ikinci yarısının başında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakeme gösterdiği sert tepki nedeniyle kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Cremonese, Roma'yı 2-1 yenerek, Serie A'da bu sezonki ilk galibiyetini 24. haftada almış oldu.

Puanını 12'ye çıkaran Cremonese, puan tablosunda da 20. sıradan 19. sıraya yükseldi.

Konuk Roma ise bu maçtan mağlup ayrılarak, zirve yarışında yara aldı.

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