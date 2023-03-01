Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ayrılık isteyen yıldızı açıkladı! "Mutsuzum, rahatsızım"

Spor Toto Süper Ligi'nde Antalyaspor ile 0-0 beraber kalan Beşiktaş, ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Deneyimli hoca Şenol Güneş, bugünkü basın toplantısında soruları yanıtladı.
Saiss'in son günlerde ortaya çıkan transfer haberleriyle de ilgili açıklama yapan Şenol Güneş, takımın eksiklikleri ve bazı oyuncuları hakkkında eleştirilerde bulundu.
"Böyle zor zamanlarda birlikteliği gördük, desteğimize de devam etmemiz gerekiyor. Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Aldığımız nefes bile bizim değil. Alıyoruz ve geri veriyoruz."
"SAISS'İN GİTME DURUMU VARDI, 3-4 İSİM BAKIYORDUK"
"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Saiss'in gitme durumu vardı yerine 3-4 isim bakıyorduk. Son anda kaldı ama aldığı Omar Colley de iyi bir oyuncu."
"SAISS, DELE, WEGHORST VE MASUAKU'DAN BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK"
"Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Saiss, Dele Alli, Weghorst, Masuaku'nun direkt oynayacağı düşünülmüş. Ancak onlardan beklediğimizi alamadık."
"Elimizde 26 oyuncu var. İki genç oyuncumuz Semih ve Ege, ikisi de iyi geliyor. Berkay'ı da son maçta iyi gördüm. Gençlerden fazla faydalanmadık doğrudur ama diğer oyuncuları görmek istedik."
"Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş'ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı."
"Başkanın ailesi yardım ediyor, kendi yardım ediyor, çalışanları ediyor, kulüp ediyor... TFF'ye gidiyor... Başkan bununla uğraşırken, bir şeyden mahkum ediyorsun. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin, hem suçlanacaksın! Bu sağlıklı bir şey değil."
"DELE'DEN VERİM ALAMADIĞIM İÇİN RAHATSIZIM"
Dele Alli, saha içinde veya dışında problemi olmayan bir oyuncu. Ondan verim alamadığım için rahatsızım, bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum."