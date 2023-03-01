Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ayrılık isteyen yıldızı açıkladı! "Mutsuzum, rahatsızım"

"Böyle zor zamanlarda birlikteliği gördük, desteğimize de devam etmemiz gerekiyor. Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Aldığımız nefes bile bizim değil. Alıyoruz ve geri veriyoruz."

"SAISS'İN GİTME DURUMU VARDI, 3-4 İSİM BAKIYORDUK"

"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Saiss'in gitme durumu vardı yerine 3-4 isim bakıyorduk. Son anda kaldı ama aldığı Omar Colley de iyi bir oyuncu."