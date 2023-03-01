Tarihi kenetlenme

1- Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek2- 15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyasının fitili ateşlenirken gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak3- Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacaklkenindepremfelaketinin ardındanfutbol dünyası tekyürek olmuştu… TFF, kulüplerve futbolcular yaptıkları bağışlar,topladıkları yardım kolileri,deprem bölgesine ulaştırılançadır, konteynerve portatif tuvaletlerleyaşanan sıkıntılısürece destek olmayaçalışmıştı.Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayınsaat 20.00 itibariyle başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak. Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.Türk futboluna damga vuran isimler de büyük kenetlenme gecesinde yer alacak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza ile Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski oyuncusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi öne çıkan isimlerden sadece ikisi. İki tecrübeli spor adamı, video mesajla bağış çağrısında bulunacak.Depreminilk gününden bu yana Türkiye'nin yanında olan FIFA ve UEFA yetkilileri bu önemli gecede de desteğini sürdürecek. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa futboluna damgasını vurmuş Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Liverpool menajeri Jürgen Klopp, video mesajlarıyla geceye katılacak isimlerden sadece birkaçı olarak öne çıkacak.Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli başta olmak üzere, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gecenin özel konukları olarak canlı yayına katılacak. Arda Turan, Nihat Kahveci gibi Türk futbolunu Avrupa'da üst düzeyde temsil eden eski futbolcular da kampanyaya destek olacak.Depreminyaşandığı ilk gün gözyaşları ile yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 'Omuz Omuza' gecesinde yer alacak. Yaşanan afet sonrası ilk kez bir canlı yayına çıkacak Demirel'in o güne özel açıklamalar yapması da bekleniyor. Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor, sportif direktörü Taner Savut ve oyuncusu Atsu'yu kaybetmiştidünyası 16 Şubat'ta ulusal kanallardan yayınlanan ve 115 milyar liralık yardım toplanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına da katılmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında telefon başına geçmiş, bağış toplamıştı. F.Bahçe kaptanı Altay Bayındır, G.Saray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun da yine telefon başındaydı.HAKEM DÜNYASI BİZ DE VARIZ DİYORTürkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı Lale Orta, Süper Lig gözlemcisi Mustafa Çulcu, eski hakem Cüneyt Çakır, FIFA hakemi Halil Umut Meler, ailesiyle birlikte depremin etkilendiği Adana'da yaşayan Zorbay Küçük, yine ailesi bir diğer deprem bölgesi Malatya'da olan Suat Arslanboğa ile Yakup Özhan, bağış kampanyasında yer alacak.