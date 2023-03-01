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Giriş Tarihi: 1.3.2023 13:01

Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez maç kaçırabilir

İHA
Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez maç kaçırabilir

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, geçtiğimiz hafta antrenmanda yaşadığı ayak bileği sakatlığından dolayı hafta sonu oynanacak Boluspor maçında forma giymesi zor görünüyor. Yıldız oyuncunun forma giyememesi durumunda bu sezon ilk kez bir maçı kaçırmış olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin, geçtiğimiz hafta antrenmanda yaşadığı ayak bileği sakatlığından dolayı yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

35 yaşındaki oyuncunun 3 Mart Cuma günü Boluspor maçında oynamasının şüpheli olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon Göztepe'nin ligde oynadığı 22 maçta da forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizmişti.

Golcü oyuncunun Boluspor maçını kaçırması halinde bu sezon bir ilk kez ligde forma giyememiş olacak. Ayrıca Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 8 gol 2 asistlik bir katı sağladı.

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Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez maç kaçırabilir
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