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Giriş Tarihi: 2.3.2023 11:53

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Yeni hedef: Teoman Gündüz...

Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Yeni hedef: Teoman Gündüz...

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Almanya'nın Hertha Berlin'in 2. takımında forma terleten Teoman Gündüz için kolları sıvadı. Genç yeteneği İngiliz ekiplerinden Southampton'ın da istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte haberin detayları...

Orta sahasına takviye yapmakla ilgilenen Beşiktaş'ın radarına sürpriz bir oyuncu girdi… Siyah beyazlıların, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in 2. takımında forma giyen Teoman Gündüz ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İddiayı ortaya atan ise İngiliz medyası oldu. Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın 2004 doğumlu oyuncuyla ilgilendiğini yazarken, Teoman'ı ezleyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu duyurdu.

Haberde "Türk asıllı oyuncunun piyasası yükseliyor. Southampton ve Beşiktaş Teoman için yarışta" ifadesi kullanıldı.

Daily Mail gazetesi ayrıca 18 yaşındaki oyuncu için "Tekniği ve futbol zekasıyla Lothar Matthaus'un varisi" yorumunu yaptı. 1.81 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 250 bin euro civarında.

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Beşiktaş transferde hız kesmiyor! Yeni hedef: Teoman Gündüz...
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