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Giriş Tarihi: 2.3.2023 17:38

Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, İskenderun'a ulaştı

DHA
Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, İskenderun’a ulaştı

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği erteleme karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarların bulunduğu tribünlerden deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere sahaya atılan oyuncaklar, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. İçerisinde oyuncak, hijyen ve giyim malzemeleri bulunan TIR'dan indirilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden birisi Hatay'ın İskenderun ilçesi olmuştu. Beşiktaş Kulübü ve taraftarları da deprem bölgelerindeki çocuklar için 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyası başlatmış ve Antalyaspor maçının 4'üncü dakika, 17'nci saniyesinde peluş oyuncaklar sahaya atılmıştı. Karşılaşmanın ardından toparlanan oyuncakların yanı sıra, yardım malzemeleri de TIR'lara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmişti.

İçerisinde hijyen malzemeleri, bebek, yetişkin giyim ve oyuncakların bulunduğu TIR, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. İskenderun Beşiktaşlılar Derneği tarafından karşılanan TIR'daki malzemeler, indirildikten sonra çadırlarda yaşamını sürdüren depremzedelere dağıtıldı. İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal ve yönetim kurulu üyeleri, başta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Tribünlerden atılan oyuncakların Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere diğer deprem bölgelerine de ulaştırılacağı kaydedildi.

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Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, İskenderun'a ulaştı
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