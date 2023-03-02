Dinamo Moskova’dan Arsen Zakharyan için resmi açıklama!

Kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray'da Rus orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan ismi de gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova ile anlaşma noktasına gelmiş fakat oyuncu ve ailesini ikna etmekte zorlanmıştı.

Dinamo Moskova yöneticisi Dmitry Gafin, Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transferi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Gafin, transferde yaşananları anlattı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve tüm ayrıntılar...

ZAKHARYAN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, uzun süredir Arsen Zakharyan ile ilgileniyordu. Sarı-kırmızılılar, Mertens ve Oliveira'ya alternatif olması için Rus oyuncu için girişimlerini hızlandırmış ve Dinamo Moskova ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Galatasaray, Arsen Zakharyan ve ailesini ikna edemedi. 5 Mart'a kadar Arsen Zakharyan transferi için fırsat kollayacak olan Galatasaray'da başka bölgelere transfer yapılması planlanmıyor. Zakharyan transferi olmadığı takdirde sarı-kırmızılılar transferi kapadı.

DİNAMO MOSKOVA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Dinamo Moskova yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transferi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Dmitry Gafin transfer sürecinde yaşananları anlattı.

GAFİN ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Çok basit, Galatasaray'dan gerçekten ilgi vardı ama en başından beri Arsen ve babası kesinlikle net bir tutum sergilediler. Böyle bir transfere hazır değiller. Basında müzakere söylentileri dolaşıyordu ama bu olmadı. Transfer sadece kulüplerin değil, oyuncunun da onayını gerektiriyor. Daha ilk saniyeden "Hayır" dedi."

"ARSEN'E BİRÇOK TEKLİF VAR"

Arsen Zakharyan için Avrupa'nın üst düzey takımlarından teklif aldıklarını belirten Gafin, "Diğer kulüplerden gelen tekliflere gelince, Arsene Zakharyan'a çok ilgi var ama o şimdilik bir Dinamo oyuncusu. Herhangi bir şeyi tartışmanın bir anlamı yok. Bu söylentiler dikkatini dağıtabilir. Arsen ile mevcut ilgiyi görüştük, bilgileri kendisine veriyoruz." dedi.

Arsen Zakharyan'a başta İngiltere Premier Lig devi Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devinden yakın takip var...