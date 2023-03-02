Murat Sancak ligden çekilmeme kararının sebebini açıkladı! "Futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı "Omuz Omuza" yardım kampanyasında neden ligden çekilme kararı almadıklarını açıkladı.

"BÖLGE İNSANI İÇİN BUNU YAPACAĞIZ"

Lige devam etme kararlarını şehirdeki insanların psikolojisini de düşünerek verdiklerini belirten Sancak "Biz ligden çekilmedik. Takdir edenler de oldu, eleştirenler de. İnsanların morale de ihtiyacı var. En azından futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık. Evet bizim için de çok zor ama bölge insanı için bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"KONTEYNER MAHALLE YAPTIRIYORUZ"

Futbolcuların psikolojisine ve konteyner mahlle yaptırdıklarına değinen Murat Sancak "Futbolcularımız tedirgin olmasınlar diye, bir konteyner mahalle de yapıyoruz" dedi.

ADANASPOR ÇEKİLMİŞTİ

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Kahramanmaraş merkez üslü depremin ardından ligden çekilme kararı almıştı. Adanaspor ligde 22 maç sonunda topladığı 25 puan ile 12. sırada yer alıyordu.

ADS AVRUPA'YI KOVALIYOR

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Adana Demirspor, 22 maçta 39 puan topladı ve ligin 5. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi 3 ve 4. sıradaki Beşiktaş'la Başakşehir'in yalnıza 1 puan gerisinde bulunuyor.