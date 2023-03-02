Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Sancak ligden çekilmeme kararının sebebini açıkladı! "Futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık"
Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:34 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:16

Murat Sancak ligden çekilmeme kararının sebebini açıkladı! "Futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık"

Murat Sancak ligden çekilmeme kararının sebebini açıkladı! Futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Omuz Omuza yardım kampanyasında lige devam etme kararlarının arkasındaki sebepleri açıkladı. İşte tüm detaylar.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı "Omuz Omuza" yardım kampanyasında neden ligden çekilme kararı almadıklarını açıkladı.

"BÖLGE İNSANI İÇİN BUNU YAPACAĞIZ"
Lige devam etme kararlarını şehirdeki insanların psikolojisini de düşünerek verdiklerini belirten Sancak "Biz ligden çekilmedik. Takdir edenler de oldu, eleştirenler de. İnsanların morale de ihtiyacı var. En azından futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık. Evet bizim için de çok zor ama bölge insanı için bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"KONTEYNER MAHALLE YAPTIRIYORUZ"
Futbolcuların psikolojisine ve konteyner mahlle yaptırdıklarına değinen Murat Sancak "Futbolcularımız tedirgin olmasınlar diye, bir konteyner mahalle de yapıyoruz" dedi.

ADANASPOR ÇEKİLMİŞTİ
TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Kahramanmaraş merkez üslü depremin ardından ligden çekilme kararı almıştı. Adanaspor ligde 22 maç sonunda topladığı 25 puan ile 12. sırada yer alıyordu.

ADS AVRUPA'YI KOVALIYOR
Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Adana Demirspor, 22 maçta 39 puan topladı ve ligin 5. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi 3 ve 4. sıradaki Beşiktaş'la Başakşehir'in yalnıza 1 puan gerisinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
Bursa'da vahşet! 'Küfür' gerekçesiyle 2 arkadaşını ve bir köpeği katletti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul'da deprem endişesi: O ilimize göç başladı...
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Sancak ligden çekilmeme kararının sebebini açıkladı! "Futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA