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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Omuz omuza verdik

Omuz omuza verdik

TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcuların katıldığı organizasyonda elde edilen gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için kullanılacak

Kahramanmaraş merkezli yüreklerimizi yakan depremlerin ardından tüm Türkiye kenetlendi. 16 Şubat'ta ortak yayınla gerçekleşen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, depremzedeler için 115 milyar TL toplanırken, futbol camiası da elini taşın altına koydu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile 'Omuz Omuza' kampanyası, A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5 ekranlarından yapılan ortak canlı yayınla gerçekleşti. Stüdyoda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Süper Lig kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular yer aldı. Sahadaki rekabet, yerini kenetlenmeye bıraktı. Dün başlayan bu kampanya, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.



'TÜRKLER GÜCÜNÜ GÖSTERDİ'

Teknik direktörler de dün depremzedeler için ortak yayına katıldı. İşte hocaların açıklamaları…
STEFAN KUNTZ (A MİLLİ TAKIM): Türkiye benim ikinci evim gibi. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yaklaşık 90 ülke yardımcı oldu. Bu da Türkiye'nin ne kadar sevildiğini gösteriyor.
JORGE JESUS (F.BAHÇE): Çok insan hayatını kaybetti. Bu bağışlar çok önemli. Az da olsa yardımımız olsun, yüreklerine dokunalım istiyoruz.
Umuyorum ki bunu yapacağız, acılarını azaltacağız. Türk insanını büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm. Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok şeyler yapabiliriz.
ABDULLAH AVCI (TRABZONSPOR): Sporun ve futbolun iyileştirme ve birleştirme gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Okul harçlığını veren o kadar çocuğumuz var ki insan duygulanıyor.
ANDREA PIRLO (KARAGÜMRÜK): Aranızda bulunmak çok güzel. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık ve bağışlar topladık. Türk milleti ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
VINCENZO MONTELLA (ADANA DEMİR): Futbolun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütün Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum.
FATİH TERİM: Bu memlekete borcumuz var. İhtiyacımız olan şey, birliktelik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti bitti demeden bitmez.
ŞENOL GÜNEŞ (BEŞİKTAŞ): Milletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı. Bu uzun soluklu bir hizmet yarışı.



SEZON SONU 'BÜYÜK' TURNUVA

Yardım kampanyasında sunuculuk görevini üstlenen Acun Ilıcalı, bir futbol şöleninin de müjdesini verdi. İstanbul'un 3 büyük kulübünün özel bir turnuvada karşılaşacağını söyleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, sezonun başlamasından hemen önce depremzede vatandaşlarımız için mini bir turnuva yapacak" dedi. Organizasyonun bilet ve yayın gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.

Süper Lig'deki tüm maçlar 2 hafta şifresiz
Depremzedeler için yapılan kampanyada dün futbolseverlere de bir müjde geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile görüştüklerini ve ligin bundan sonraki 2 haftasında (24 ve 25. hafta) oynanacak bütün Süper Lig karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Bakasetas'tan birlik mesajı
Trabzonspor'un Yunan oyuncuları Bakasetas ile Siopis de stüdyodaydı. Bakasetas, "Bu organizasyonu bize hazırlayan herkese teşekkür ederim. Futbolun birlik olma adına ne kadar güçlü olduğunu gördük. Renklerden uzak tuttuğunuzda futbolun neler yapabileceğini görüyoruz" dedi.

Guardiola: Türkiye'nin yanındayız
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un hocası Jürgen Klopp ile efsane isimler Arsene Wenger, Ruud Gullit, Hagi, Alex de Souza ve Kaka Leite de video yayınlarıyla acımıza ortak oldu. Görüşler ortaktı: "Türk halkının yanındayız. Yaraları birlikte saralım."




ÖNEMLİ BAĞIŞLAR

Dursun Özbek: G.Saray olarak 250 kalıcı konut taahhüt ediyorum, bu da 500 milyon TL yapıyor.
F.Bahçe Külübü: 100 milyon TL Beşiktaş Kulübü: 70 milyon TL
Futbol Federasyonu: 80 milyon TL PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi: Digiturk: 20 milyon TL, PSG: 1 milyon Euro, ECA: 500 bin Euro (Toplam 50 milyon TL) Trendyol: 50 milyon TL Adana Demirsppor: 30 milyon TL
Ahmet Nur Çebi: 10 milyon TL Westerlo Kulübü: 10 milyon TL
1907 Fenerbahçe Derneği: 10 milyon TL Mehmet Büyükekşi (TFF Başkanı): 8 milyon TL
Ankaragücü: 7 milyon TL Samsunspor: 5 milyon TL
Iğdırspor: 5 milyon TL Eyüpspor: 5 milyon TL
A Milli Takım: 6 milyon TL Mata ve Gomis: 4'er milyon TL
Hakemler: 1 milyon 602 bin TL

TOPLAM 845.7 MİLYON TL BAĞIŞ YAPILDI



MBAPPE: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
TFF'nin düzenlediği 'Omuz Omuza' yardım kampanyasına PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe de katıldı. Programa telefonla bağlanan Fransız futbolcu, "Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkânları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" dedi.

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