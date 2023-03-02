Omuz omuza verdik

Kahramanmaraş merkezli yüreklerimizi yakan depremlerin ardından tüm Türkiye kenetlendi. 16 Şubat'ta ortak yayınla gerçekleşen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, depremzedeler için 115 milyar TL toplanırken, futbol camiası da elini taşın altına koydu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile 'Omuz Omuza' kampanyası,beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5 ekranlarından yapılan ortak canlı yayınla gerçekleşti. Stüdyoda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Süper Lig kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular yer aldı. Sahadaki rekabet, yerini kenetlenmeye bıraktı.Elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.Teknikdirektörler de dün depremzedeler için ortak yayına katıldı. İşte hocaların açıklamaları…Türkiye benim ikinci evim gibi. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu biliyorum.gösteriyor.Çok insan hayatını kaybetti. Bu bağışlar çok önemli. Az da olsa yardımımız olsun, yüreklerine dokunalım istiyoruz.Umuyorum ki bunu yapacağız, acılarını azaltacağız.Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok şeyler yapabiliriz.Sporun ve futbolun iyileştirme ve birleştirme gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Okul harçlığını veren o kadar çocuğumuz var ki insan duygulanıyor.Aranızda bulunmak çok güzel. Biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalıştık ve bağışlar topladık. Türk milleti ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.Futbolun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütün Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum.Bu memlekete borcumuz var. İhtiyacımız olan şey, birliktelik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti bitti demeden bitmez.Milletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı. Bu uzun soluklu bir hizmet yarışı.Yardım kampanyasında sunuculuk görevini üstlenen Acun Ilıcalı, bir futbol şöleninin de müjdesini verdi. İstanbul'un 3 büyük kulübünün özel bir turnuvada karşılaşacağını söyleyen Ilıcalı,dedi. Organizasyonun bilet ve yayın gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.Depremzedeler için yapılan kampanyada dün futbolseverlere de bir müjde geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile görüştüklerini ve ligin bundan sonraki 2 haftasında (24 ve 25. hafta) oynanacak bütün Süper Lig karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.Yunan oyuncuları Bakasetas ile Siopis de stüdyodaydı. Bakasetas, "Bu organizasyonu bize hazırlayan herkese teşekkür ederim. Futbolun birlik olma adına ne kadar güçlü olduğunu gördük.dedi.Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un hocası Jürgen Klopp ile efsane isimler Arsene Wenger, Ruud Gullit, Hagi, Alex de Souza ve Kaka Leite de video yayınlarıyla acımıza ortak oldu. Görüşler ortaktı: "Türk halkının yanındayız. Yaraları birlikte saralım."G.Saray olarak 250 kalıcı konut taahhüt ediyorum, bu da 500 milyon TL yapıyor.Beşiktaş Kulübü: 70 milyon TLDigiturk: 20 milyon TL, PSG: 1 milyon Euro, ECA: 500 bin Euro (Toplam 50 milyon TL)Adana Demirsppor: 30 milyon TLWesterlo Kulübü: 10 milyon TLMehmet Büyükekşi(TFF Başkanı): 8 milyon TLSamsunspor: 5 milyon TLEyüpspor: 5 milyon TLMata ve Gomis: 4'er milyon TLTFF'nin düzenlediği 'Omuz Omuza' yardım kampanyasına PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe de katıldı. Programa telefonla bağlanan Fransız futbolcu, "Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkânları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" dedi.