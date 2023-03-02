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Giriş Tarihi: 2.3.2023 08:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: Flamengo’nun Jesus aşkı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Flamengo’nun Jesus aşkı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Flamengo'nun kötü gidişatı sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu ciddi şekilde sallanırken Brezilya ekibinde yeniden Jorge Jesus sesleri yükselmeye başladı.

Flamengo'nun kötü gidişatı sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu ciddi şekilde sallanırken Brezilya ekibinde yeniden Jorge Jesus sesleri yükselmeye başladı. Daha önce görev yaptığı Flamengo'da devrime imza atan Jesus'un, eski takımına dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Brezilya basınında, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşasa bile sezon sonunda takımdan ayrılacağı dile getiriliyor. Flamengo yönetiminin sezon bitiminde Jesus'la masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, başkan Ali Koç ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Flamengo’nun Jesus aşkı!
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