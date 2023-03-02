Son dakika haberi: Trabzonspor’da kongre sesleri!

Trabzonspor'da kongre sesleri yükselmeye başladı. Bordo-mavili yönetimin önceki gün yaptığı toplantıda bu konunun da gündeme geldiği ve bir grup yöneticinin başkan Ahmet Ağaoğlu'na,dediği kaydedildi. Trabzon'da olanların tesislerden, Başkan Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan dahil olmak üzere şehirde olmayanların telekonferans ile katıldığı toplantıda önemli konular gündeme geldi:Zirvenin en önemli gündemmaddelerinden bir tanesimart ayı içerisinde ödenmesigereken 250 milyonTL'lik rakam oldu. Burakamın nasıl teminedileceği tartışıldı.Yöneticiler toplantıda söz alarak fikirlerinibeyan etti. Takımınperformansı, ödemeleriçin farklı görüşlerortaya atıldı. Bir kısımyönetici de lig bitinceseçim istedi.(Normaldeseçim2024 yılında)Toplantının en önemli konularındanbir tanesi isebu sezon transfer edilenoyunculardan istenilenverimin alınamayışı oldu.Bazı futbolcular gözdençıkarıldı.Takımın önce Şampiyonlar Ligi, arkasından Avrupa Ligi ve son olarak da Konferans Ligi'nden elenmesi büyük maddi kayba neden oldu. Rakam 20 milyon Euro!..