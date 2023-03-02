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Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:39 Son Güncelleme: 2.3.2023 12:52

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Erkan Özdamar'a yeniden görev verildi

Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu! Erkan Özdamar’a yeniden görev verildi

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Erkan Özdamar, 29 Aralık 2022'deki Sivasspor - Galatasaray maçından sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.

Süper Ligde 24. haftanın programı ve görev alacak hakemler belli oldu. Erkan Özdamar, 29 Aralık 2022'deki Sivasspor - Galatasaray maçından sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.

Açıklanan listede görev alacak olan hakemler şöyle...

YARIN

20.00 Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

CUMARTESİ

13.00 Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - Ankaragücü: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Erkan Özdamar'a yeniden görev verildi
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