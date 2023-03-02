Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu! Erkan Özdamar’a yeniden görev verildi

Süper Ligde 24. haftanın programı ve görev alacak hakemler belli oldu. Erkan Özdamar, 29 Aralık 2022'deki Sivasspor - Galatasaray maçından sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.
Açıklanan listede görev alacak olan hakemler şöyle...
YARIN
20.00 Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
CUMARTESİ
13.00 Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın