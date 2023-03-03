Asil bir jest!

ençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı iş birliği ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için organize edilen "Omuz Omuza" kampanyasına PSG forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin katılması büyük ses getirdi.Canlı yayına bağlanan Kylian Mbappe, "Yaşananlar, hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajedi. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için büyük gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkânları onlara yardımcı olabilmek adına kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak inancındayım" açıklamasında bulunmuştu.Mbappe destek ekibini de şaşırttı.Mbappe, topladığı yardımlarla Türkiye'ye destek oluyor.Depremzedeler için güzel bir konuşma yaptı.Kylian Mbappé bir iyilik yapmak için futbol sahalarını bir an için terk etti. Türkiye ve Suriye'de 50 binden fazla insanı öldüren ölümcülTürkiye içinmükemmel jest.Depremzedeler içinher şeyi yapmak istiyor.Mbappe depremzedeler için tüm imkânlarını seferber edecek.2018 yılınındünya şampiyonu futbolcusu,uluslararası imajına dikkatetmeyi asla unutmuyor. Sonolarak, Türkiye'deki depremzedeleriçin bir televizyon programınakatılıp mesaj verdi.Depremzedeler için kayıtsız kalmayan Kylian Mbappe gerçek bir yıldız olduğunu kanıtladı. 24 yaşında olmasına rağmen, kariyerine aralarındaolan ve çok sayıda kupa sığdıran futbolcu, 9 kez gol krallığı yaşadı. Bu sezon PSG ile 29 resmi maçta 29 gol atıp, 7 asist yaptı.'TEK Yürek' kampanyasında olduğu gibi 'Omuz Omuza' dayanışma gecesinde deMinik yürekler, kumbaralarındaki paraları bağışlayarak gönül zenginliklerini ortaya koydu. En dikkat çekeni ise Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu ile konuşan Eser Karataş adındaki minik bağışçı oldu.Eser'in ve Kerem'in davranışı hem stüdyo hem de ekran başındakilerin takdirini kazandı.15 Haziran'a kadar devam edecek 'Omuz Omuza' kampanyası önceki akşam 6 spor kanalından canlı yayınla başladı.Kampanyaya destek vermek isteyenler,bağışlarına devam edebilecek.