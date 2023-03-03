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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Asil bir jest!

ÇAĞDAŞ HALICI
Asil bir jest!

Fransız ekibi PSG’de forma giyen 24 yaşındaki yıldızın, canlı yayına bağlanması manşetlere taşındı; ‘Türkiye’ye dokunan mesaj’, ‘Her cephede var’, ‘Mbappe’den Türkiye için mükemmel jest’, ‘Topladığı yardımlarla depremzedelere destek oluyor’ yorumları yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı iş birliği ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için organize edilen "Omuz Omuza" kampanyasına PSG forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin katılması büyük ses getirdi. 24 yaşındaki yıldızın canlı yayına bağlanıp desteğini açıkladığı anlar başta Fransız basını olmak üzere dünyada geniş yankı buldu.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ
Canlı yayına bağlanan Kylian Mbappe, "Yaşananlar, hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajedi. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için büyük gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkânları onlara yardımcı olabilmek adına kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak inancındayım" açıklamasında bulunmuştu.

İŞTE ATILAN O MANŞETLER



GOAL: Mbappe destek ekibini de şaşırttı. İnsani krizin ortasında ihtiyacı olanlara destek sözü verdi.
RMC SPORT: Mbappe, topladığı yardımlarla Türkiye'ye destek oluyor. Genç yıldız dualarının tüm kurbanlar ve sevdikleri için olduğunu söyledi.
SENE NEWS: Mbappe'den Türkiye ve Suriye'ye yönelik asil jest! Depremzedeler için güzel bir konuşma yaptı.
LE PARISIEN: Kylian Mbappé bir iyilik yapmak için futbol sahalarını bir an için terk etti. Türkiye ve Suriye'de 50 binden fazla insanı öldüren ölümcül depremin kurbanları için yardım toplamaktan sorumlu bir Türk yardım programına röportaj verdi.
ONZE MONDIAL: Mbappe, bağlılığını ve desteğini ifade etmek için söz aldı. Türkiye için mükemmel jest.
CANAL SUPPORTERS: Mbappe, 6 Şubat'ta yaşanan trajedinin ardından tüm acısını dile getirdi. Depremzedeler için her şeyi yapmak istiyor.
LA VOIX DU NORD: Mbappe depremzedeler için tüm imkânlarını seferber edecek.
FOOT MERCATO: Kylian Mbappe her cephede! 2018 yılının dünya şampiyonu futbolcusu, uluslararası imajına dikkat etmeyi asla unutmuyor. Son olarak, Türkiye'deki depremzedeler için bir televizyon programına katılıp mesaj verdi.

GERÇEK BİR YILDIZ
Depremzedeler için kayıtsız kalmayan Kylian Mbappe gerçek bir yıldız olduğunu kanıtladı. 24 yaşında olmasına rağmen, kariyerine aralarında 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, 5 Fransa Ligi şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası olan ve çok sayıda kupa sığdıran futbolcu, 9 kez gol krallığı yaşadı. Bu sezon PSG ile 29 resmi maçta 29 gol atıp, 7 asist yaptı. 'Omuz Omuza' kampanyasına desteğinin ardından sosyal medyada çok sayıda teşekkür ve beğeni mesajı aldı.

KUMBARALAR BOŞALTILDI
'TEK Yürek' kampanyasında olduğu gibi 'Omuz Omuza' dayanışma gecesinde de geleceğin büyüğü çocuklar başrolü oynadı. Minik yürekler, kumbaralarındaki paraları bağışlayarak gönül zenginliklerini ortaya koydu. En dikkat çekeni ise Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu ile konuşan Eser Karataş adındaki minik bağışçı oldu. Kerem, Eser'in krampon almak için biriktirdiği parasını bağışladığını açıklarken, "Kardeşimle iletişim halinde olacağım. O kramponu ona ben alacağım" dedi. Eser'in ve Kerem'in davranışı hem stüdyo hem de ekran başındakilerin takdirini kazandı.

846 MİLYON TL İLE DESTEK START ALDI
15 Haziran'a kadar devam edecek 'Omuz Omuza' kampanyası önceki akşam 6 spor kanalından canlı yayınla başladı. 5 saat süren yayın sonunda 846 milyon TL bağış tutarına ulaşıldı. Kampanyaya destek vermek isteyenler, omuzomuza.org sitesinden banka hesapları aracılığı ve SMS'le bağışlarına devam edebilecek.

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