Asil bir jest!

Fransız ekibi PSG’de forma giyen 24 yaşındaki yıldızın, canlı yayına bağlanması manşetlere taşındı; ‘Türkiye’ye dokunan mesaj’, ‘Her cephede var’, ‘Mbappe’den Türkiye için mükemmel jest’, ‘Topladığı yardımlarla depremzedelere destek oluyor’ yorumları yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı iş birliği ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için organize edilen "Omuz Omuza" kampanyasına PSG forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin katılması büyük ses getirdi. 24 yaşındaki yıldızıncanlı yayına bağlanıp desteğiniaçıkladığı anlar baştaFransız basını olmak üzeredünyada geniş yankı buldu.
ÇOCUKLARIN HAYALLERİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ
Canlı yayına bağlanan Kylian Mbappe, "Yaşananlar, hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajedi. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için büyük gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkânları onlara yardımcı olabilmek adına kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak inancındayım" açıklamasında bulunmuştu.
İŞTE ATILAN O MANŞETLER
GOAL: Mbappe destek ekibini de şaşırttı. İnsanikrizin ortasında ihtiyacıolanlara destek sözüverdi. RMC SPORT: Mbappe, topladığı yardımlarla Türkiye'ye destek oluyor. Gençyıldız dualarının tümkurbanlar ve sevdikleriiçin olduğunusöyledi. SENE NEWS: Mbappe'den Türkiyeve Suriye'yeyönelik asil jest! Depremzedeler için güzel bir konuşma yaptı. LE PARISIEN: Kylian Mbappé bir iyilik yapmak için futbol sahalarını bir an için terk etti. Türkiye ve Suriye'de 50 binden fazla insanı öldüren ölümcül depremin kurbanlarıiçin yardım toplamaktan sorumlubir Türk yardım programınaröportaj verdi. ONZE MONDIAL: Mbappe,bağlılığını ve desteğini ifade etmekiçin söz aldı. Türkiye içinmükemmel jest. CANAL SUPPORTERS: Mbappe, 6 Şubat'ta yaşanantrajedinin ardından tüm acısınıdile getirdi. Depremzedeler içinher şeyi yapmak istiyor. LA VOIX DU NORD: Mbappe depremzedeler için tüm imkânlarını seferber edecek. FOOT MERCATO: KylianMbappe her cephede! 2018 yılınındünya şampiyonu futbolcusu,uluslararası imajına dikkatetmeyi asla unutmuyor. Sonolarak, Türkiye'deki depremzedeleriçin bir televizyon programınakatılıp mesaj verdi.
GERÇEK BİR YILDIZ
Depremzedeler için kayıtsız kalmayan Kylian Mbappe gerçek bir yıldız olduğunu kanıtladı. 24 yaşında olmasına rağmen, kariyerine aralarında 1 Dünya Kupası şampiyonluğu,5 Fransa Ligi şampiyonluğu,3 Fransa Kupası olan ve çok sayıda kupa sığdıran futbolcu, 9 kez gol krallığı yaşadı. Bu sezon PSG ile 29 resmi maçta 29 gol atıp, 7 asist yaptı. 'Omuz Omuza' kampanyasınadesteğinin ardından sosyalmedyada çok sayıda teşekkürve beğeni mesajı aldı.
KUMBARALAR BOŞALTILDI
'TEK Yürek' kampanyasında olduğu gibi 'Omuz Omuza' dayanışma gecesinde de geleceğinbüyüğü çocuklar başrolüoynadı. Minik yürekler, kumbaralarındaki paraları bağışlayarak gönül zenginliklerini ortaya koydu. En dikkat çekeni ise Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu ile konuşan Eser Karataş adındaki minik bağışçı oldu. Kerem, Eser'in kramponalmak için biriktirdiği parasınıbağışladığını açıklarken,"Kardeşimle iletişim halindeolacağım. O kramponu onaben alacağım" dedi. Eser'in ve Kerem'in davranışı hem stüdyo hem de ekran başındakilerin takdirini kazandı.
846 MİLYON TL İLE DESTEK START ALDI
15 Haziran'a kadar devam edecek 'Omuz Omuza' kampanyası önceki akşam 6 spor kanalından canlı yayınla başladı. 5 saat sürenyayın sonunda 846 milyonTL bağış tutarına ulaşıldı. Kampanyaya destek vermek isteyenler, omuzomuza.orgsitesinden banka hesaplarıaracılığı ve SMS'le bağışlarına devam edebilecek.