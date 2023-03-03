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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:01

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

AA
Fenerbahçe Süper Lig’de yarın Kayserispor’a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

"Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor. İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

- KART CEZA SINIRINDA 8 İSİM VAR

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalamıştı.

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Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
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