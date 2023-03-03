Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jose Cifuentes için harekete geçildi...

En son erteleme maçında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

Ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala yıldız transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Lucas Moura, Aubemeyang, gibi birçok yıldızın peşinde olan Kanarya, kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda zafere ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE LOS ANGELES'IN KAPISINI İKİNCİ KEZ ÇALACAK

Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi.

Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon Dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor.

ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon Dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.