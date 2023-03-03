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Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:36

Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sol bek için yeni aday: Gaston Silva...

Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sol bek için yeni aday: Gaston Silva...

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Sam Adekugbe, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarken, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. G.Saray, Meksika Ligi ekiplerinden Puebla forması giyen Uruguaylı sol bek Gaston Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Süper Lig lideri ve transfer şampiyonu Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Meksika temsilcisi Puebla'da forma giyen 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek oyuncusu Gaston Silva'yı yeni sezon için kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan futbolcu ile yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar'da Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın da vatandaşı olan futbolcuya Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürülüyor.

27 MAÇTA 34 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon 27 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Uruguayalı futbolcu daha önce Torino, Granada, Huesca ve Cartagena formaları giyerken, Arjantin'de ise Independiente ile Copa Sudamericana'yı kazanmıştı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray bu bölge için son olarak Hatayspor'da oynayan Sam Adekugbe'yi transfer etmişti. Cimbom, Hatayspor'dan transfer ettiği Kanadalı kanat oyuncusuyla sahada 1 yabancı oyuncu fazladan oynatabilecek.

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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sol bek için yeni aday: Gaston Silva...
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