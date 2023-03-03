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Giriş Tarihi: 3.3.2023 12:14 Son Güncelleme: 3.3.2023 12:15

Sergio Busquets, El Clasico tarihine geçti! Yıldız isimleri geride bıraktı...

İHA
Sergio Busquets, El Clasico tarihine geçti! Yıldız isimleri geride bıraktı...

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Barcelona'da Sergio Busquets, 46 kez ile El Clasico tarihinin en çok forma giyen futbolcu oldu.

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ezeli rakibi Real Madrid'i Eder Militao'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bordo-mavililerin kaptanı Sergio Busquets, Real Madrid'e karşı 46. kez sahaya çıkarak El Clasico tarihine geçti.

Busquets, 45 mücadelede forma giyen Sergio Ramos ile 44 müsabakada oynayan Lionel Messi'yi geride bırakarak en çok El Clasico maçına çıkan oyuncu oldu.

Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusu, 22 galibiyetle en fazla El Clasico kazanan futbolcu unvanının da sahibi.

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Sergio Busquets, El Clasico tarihine geçti! Yıldız isimleri geride bıraktı...
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