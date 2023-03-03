Siyah-Beyazlı ekipte Jackson Muleka pişmanlığı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisine düşen Beşiktaş'ta Jackson Muleka sezona iyi başlayan isimlerden biri olmuştu. Siyah-Beyazlılar'a sezon başında transfer edilen Demokratik Kongolu golcü, daha sonra düşüşe geçti. Kartal, yakın dönemde Körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor. Vasatı aşamayan oyuncu Siyah-Beyazlı taraftarların da yoğun bir şekilde eleştirisini alıyor.

4 MİLYON EURO...

Daha önce Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya ile de adı anılan Jackson Muleka'ya Körfez ekipleri çok yakından ilgi göstermiş ve Siyah-Beyazlılar'a 4 milyon euro tutarında bir transfer önerisi gelmişti. Ancak; Beşiktaş yönetimi, Muleka için 6 milyon euro bonservis istedi ve bu rakamda ısrarcı olup futbolcuyu takımda tuttu.

CİDDİ BIR DÜŞÜŞTE

Beşiktaş'ta bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 maça çıkan Muleka, 4 gol 1 asistlik katkı yaptı. Muleka, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol üretebildi. Kara Kartal, Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka da Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.