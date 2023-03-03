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Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:42

Siyah-Beyazlı ekipte Jackson Muleka pişmanlığı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Siyah-Beyazlı ekipte Jackson Muleka pişmanlığı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımda olan oyuncuların geleceği merak ediliyor. Sezon başında Kasımpaşa'dan büyük umutlar ile transfer edilen Demokratik Kongolu forvet beklenen performansı gösteremezken, Beşiktaşlı yöneticiler golcü futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisine düşen Beşiktaş'ta Jackson Muleka sezona iyi başlayan isimlerden biri olmuştu. Siyah-Beyazlılar'a sezon başında transfer edilen Demokratik Kongolu golcü, daha sonra düşüşe geçti. Kartal, yakın dönemde Körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor. Vasatı aşamayan oyuncu Siyah-Beyazlı taraftarların da yoğun bir şekilde eleştirisini alıyor.

4 MİLYON EURO...
Daha önce Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya ile de adı anılan Jackson Muleka'ya Körfez ekipleri çok yakından ilgi göstermiş ve Siyah-Beyazlılar'a 4 milyon euro tutarında bir transfer önerisi gelmişti. Ancak; Beşiktaş yönetimi, Muleka için 6 milyon euro bonservis istedi ve bu rakamda ısrarcı olup futbolcuyu takımda tuttu.

CİDDİ BIR DÜŞÜŞTE
Beşiktaş'ta bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 maça çıkan Muleka, 4 gol 1 asistlik katkı yaptı. Muleka, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol üretebildi. Kara Kartal, Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka da Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.

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Siyah-Beyazlı ekipte Jackson Muleka pişmanlığı! Büyük umutlarla transfer edilmişti...
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