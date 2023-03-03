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Giriş Tarihi: 3.3.2023 08:57

Trabzonspor'da Edin Visca sahalara dönüyor! Abdullah Avcı ile görüştü...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da Edin Visca sahalara dönüyor! Abdullah Avcı ile görüştü...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Edin Visca, uzun süren bir sakatlığın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli yıldız, Abdullah Avcı ile görüşerekek, kendisini iyi hissettiğini ve ilk 11'de forma giyebileceğini söyledi. Oyuncu için son kararı Abdullah Avcı verecek.

Sakatlık anlamında Trabzonspor'da şanssız bir sezon geçiren Edin Visca, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Köprücük kemiğinin kırılmasının ardından 2 ayda sahalara dönen ve bir süredir takımla çalışan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, giderek tempoyu artırdı.

Çift kale maçlarda da yer alan Visca, yarın oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde sahada olmak için teknik heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten futbolcu, hocasına ilk 11'de oynayabileceğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sağlık ekibiyle fikir alışverişinde bulunduktan sonra net kararını vereceği kaydedildi.

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Trabzonspor'da Edin Visca sahalara dönüyor! Abdullah Avcı ile görüştü...
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