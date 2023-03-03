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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:06 Son Güncelleme: 3.3.2023 10:31

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu!

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu: "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır."

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ileri bir tarihe ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni takvimi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek final müsabakaları 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.""Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu!
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