Zakharyan’a zam yolda!

Galatasaray, bu sezon 15 milyon Euro’ya oyuncuyu almazsa sezon sonunda serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak
Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan için girişimde bulunan Galatasaray, Ermeni asıllı oyuncunun ailesini ikna edemedi. Rus kulübü de 15 milyon Euro olan serbestkalma bedelinde indirime gitmedi ve bonservispazarlığı yapmadı. Zakharyan'ın serbest kalma maddesi haziran ayında 20 milyon Euro'ya, yıl sonunda ise 25 milyon Euro'ya çıkacak. Rusya Milli Takımı'nı seçen genç futbolcu, Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor ancak Rusya'ya uygulanan politika nedeniyle Dinamo Moskova'da kariyerine devam ediyor.