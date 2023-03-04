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Giriş Tarihi: 4.3.2023 16:49

Andrea Pirlo Sivasspor galibiyetini değerlendirdi! “Takımımdan memnunum ama son dakikalardan değil”

İHA
Andrea Pirlo Sivasspor galibiyetini değerlendirdi! “Takımımdan memnunum ama son dakikalardan değil”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 4-3 kazandıkları Sivasspor galibiyeti ile ilgili “Takımımdan memnunum ama son dakikalardan değil” dedi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Pirlo, "Takımdan memnunum ama son dakikalardan değil. 4-1'lik maç rahatlamamız gerekiyor. Rölantiyi kabul etmemek gerekiyor. Topu çevirmeye devam etmek gerekiyor. Bu yüzden kızdım. Ama ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız. Kazanmak istiyoruz. Son dakikalarda yaşadığımız yaşamak istemiyoruz. Bu şekilde çok puan kaybettiğimiz maçlar oldu" şeklinde konuştu.

"RİCCİ DAHA İYİ OLACAK"
Pirlo, İtalyan oyuncusu Matteo Ricci'nin yükselen performansının sorulması üzerine, "Ricci kendi kalitesine yakışmayan maçlarla başladı. Sonra sakatlandı ritmi için belli süre geçti. Lige adapte olmaya çalıştı. Onun kalitesine şu an yakışan performanslar var am geliştireceği yönleri de var. Daha da iyi şekilde takıma katkı vermeye çalışacak" cevabını verdi.

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Andrea Pirlo Sivasspor galibiyetini değerlendirdi! “Takımımdan memnunum ama son dakikalardan değil”
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