Beşiktaş 120. yılını kutladı! Birçok rekora imza atıldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 120. yılını kutluyor. Siyah-beyazlı ekip, kulüp tarihinde birçok başarıya imza atıp tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçerken, ede ettiği başarılarla da birçok rekora imza attı.
Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 120. kuruluş yılını kutluyor. 1903 senesinin mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kurulan siyahbeyazlılar, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü adını aldı. 26 Ocak 1911 tarihindeise tescil edilen ilk Türk sporkulübü oldu. 1903-1908 yılları arasında görev yapan Beşiktaş'ın ilk başkanı Mehmet Şamil olurken, Süleyman Seba da 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak kulüp tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.
Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. 2002-2003 sezonunda ise tüm derbileri kazanarak yeni bir ilki daha başardı.
Süper Lig'in en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde. Siyah-beyazlılar, 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ederken goller Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar'dan (3) geldi.
Beşiktaş futbolda 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsledi. Ayrıca 10 Türkiye Kupası, 9 Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper kupa ve 6 Başbakanlık Kupası sevinci yaşadı. 13 branşta mücadele eden siyah-beyazlılar, hentbolda 16, basketbolda 2, kadın futbolunda da 1 şampiyonluğa imza attı.
Siyah-beyazlılar, 1990-91 sezonunun 26. haftasından 1992-93 sezonunun 13. haftasına kadar mağlup olmadı ve 48 maçla Süper Lig'in yenilmezlik rekorunun sahibi oldu. Kartal, 13 maçlık kazanma serisiyle de bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.