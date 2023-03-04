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Giriş Tarihi: 4.3.2023 21:34

Milli yıldız Enes Ünal, Getafe'yi sırtlamaya devam ediyor!

İHA
Milli yıldız Enes Ünal, Getafe’yi sırtlamaya devam ediyor!

Milli futbolcu Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, La Liga’nın 24. haftasında evinde karşılaştığı Girona’yı 3-2’lik skorla mağlup ederken, Enes 2 gol atarak ligde 10 gole ulaştı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, La Liga'nın 24. haftasında evinde karşılaştığı Girona'yı 3-2'lik skorla mağlup ederken, Enes 2 gol atarak ligde 10 gole ulaştı.

La Liga'nın 24. haftasında Getafe ile Girona, Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 2. dakikasında milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı golle Getafe 1-0 öne geçti. 14. dakikada Enes, penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Getafe, 43. dakikada Borja Mayoral ile farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı ev sahibinin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda konuk ekip 54. dakikada Valentn Castellano ile maçı 3-1'e getiren golü attı. Miguel Gutierrez ile 80. dakikada bir gol daha bulsa da mücadele ev sahibinin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı. Getafe, bu sonuçla ligde 24 karşılaşmada, 6 galibiyet 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Girona ise ligde, 24 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 30 puan elde ederek 11. sırada kaldı.

İspanya ekibinde milli futbolcu Enes Ünal, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Son olarak Getafe'nin Girona'yı 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol atan 25 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 10 gol kaydederken, 3 de asisti bulunuyor.

Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası'nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Milli yıldız Enes Ünal, Getafe'yi sırtlamaya devam ediyor!
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